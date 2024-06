9月14、15日に群馬・水上高原リゾート200で行われるライブイベント「New Acoustic Camp 2024 - 15th Anniversary - ~わらう、うたう、たべる、ねっころがる。~」の出演アーティスト第3弾が発表された。

「New Acoustic Camp」は、一面の緑の芝生と白樺の群生に囲まれた自然あふれる会場で、全出演アーティストがアコースティック編成でのライブを届けるキャンプイベント。今回の発表でELLEGARDEN、G-FREAK FACTORY、SA、フレデリック、yama、HIMI TRIOがラインナップに加わった。さらなる追加出演者や各アーティストの出演日は追って発表される。

New Acoustic Camp 2024 - 15th Anniversary - ~わらう、うたう、たべる、ねっころがる。~

2024年9月14日(土)群馬県 水上高原リゾート200

2024年9月15日(日)群馬県 水上高原リゾート200



<出演者>

OAU / ACIDMAN / CHEMISTRY / EGO-WRAPPIN' / ELLEGARDEN / フレデリック / G-FREAK FACTORY / 原田郁子 / ハンバート ハンバート / HIMI TRIO / 片平里菜 / 木村カエラ / 奇妙礼太郎 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / SA / SHANK / SHISHAMO / SIRUP / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC / ストレイテナー / スガシカオ / Tani Yuuki / yama / and more