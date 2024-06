8月31日、9月1日に大阪・泉大津フェニックスで開催される野外ライブイベント「RUSH BALL 2024」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回の発表では8月31日のメインステージにマカロニえんぴつ、ヤングスキニー、9月1日の同ステージにKen Yokoyama、SCAFULL KING、8月31日のATMCステージにQ.I.S.、ZION、9月1日の同ステージにIvy to Fraudulent Game、Rhythmic Toy Worldが追加された。

チケットはイープラスとGREENS!mobileで6月23日23:59まで先行販売中。

RUSH BALL 2024

2024年8月31日(土)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

[Alexandros] / cinema staff / KANA-BOON / THE BAWDIES / 神はサイコロを振らない / キュウソネコカミ / クリープハイプ / マカロニえんぴつ / ヤングスキニー / and more

ATMCステージ:Laura day romance / Q.I.S. / ZION / えんぷてい / チョーキューメイ / 超☆社会的サンダル / にしな / (夜と)SAMPO / and more



2024年9月1日(日)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

Crossfaith / Dragon Ash / go!go!vanillas / Ken Yokoyama / PEOPLE 1 / Saucy Dog / SCAFULL KING / SiM / The BONEZ / and more

ATMCステージ:CENT / I's / Ivy to Fraudulent Game / Rhythmic Toy World / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / シンガーズハイ / 神聖かまってちゃん / トップシークレットマン / and more