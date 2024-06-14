ART-SCHOOLの1stアルバム「Requiem for Innocence」が、6月19日より各サブスクリプションサービスにて配信される。
2002年11月27日に東芝EMIよりリリースされた「Requiem for Innocence」。ART-SCHOOLの原点とも言える本作は、音楽ファンから根強い人気のあるアルバムで、昨年11月のレコードの日にはアナログ盤が数量限定でリリースされた。
ART-SCHOOLは加入20周年を迎える戸高賢史（G）を祝福するツアー「Today Forever」を開催中。ツアーは7月18日の東京・Spotify O-EASTまで続く。
ART-SCHOOL TOUR 2024「Today Forever」（※終了分は割愛）
2024年6月15日（土）埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1
2024年6月16日（日）宮城県 enn 2nd
2024年6月20日（木）福岡県 INSA
2024年6月22日（土）岡山県 YEBISU YA PRO
2024年6月23日（日）京都府 磔磔
2024年6月28日（金）北海道 SPiCE
2024年7月6日（土）大阪府 Shangri-La
2024年7月7日（日）愛知県 伏見JAMMIN'
2024年7月18日（木）東京都 Spotify O-EAST