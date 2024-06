6月17日19:00より生放送されるTBS系「CDTVライブ!ライブ!」に出演予定だったMrs. GREEN APPLEの出演見合わせが発表された。

Mrs. GREEN APPLEは6月12日に新曲「コロンブス」のミュージックビデオを公開したが、歴史や文化的な背景への理解に欠ける表現が含まれていたことを理由に、昨日6月13日に公開停止。「CDTVライブ!ライブ!」では同曲を披露する予定だったが、番組のオフィシャルサイトやX(Twitter)公式アカウントにてミセスの出演見合わせが発表された。

またミセスは本日6月14日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」2時間スペシャルに出演するが、所属事務所の申し出により一部歌唱曲が変更されることが番組のX(Twitter)公式アカウントにて発表された。ミセスは「青と夏」「Dear」の2曲を披露する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2024年6月14日(金)20:00~21:54

出演者および歌唱曲

Mrs. GREEN APPLE「青と夏」「Dear」

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2024年6月17日(月)19:00~20:55

<出演者 / 披露楽曲>

