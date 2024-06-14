TVアニメ「妄想代理人」の放映20周年を記念した東京・池袋HUMAXシネマズでの上映会にて、上映初日の6月28日に月子役の能登麻美子、マロミ役の桃井はるこによるトークショーが開催される。
6月28日から7月5日まで、話数を分けて8日間連続で行われる「妄想代理人」放送20周年記念上映。トークショー付き上映会は、19時にスタートし、トークショー終了後にアニメ第1話から第4話が上映される。チケット料金は2500円で、6月18日11時よりチケットぴあにて販売予定だ。
「妄想代理人」は2004年に放送されたアニメ。監督を「パーフェクトブルー」の今敏、脚本を「ブギーポップは笑わない」の水上清資が務め、キャラクターデザインを安藤雅司、音楽を平沢進、アニメーション制作をマッドハウスが手がけた。
TVアニメ「妄想代理人」トークショー付き上映会
日時：2024年6月28日（金）19:00～
会場：東京都 池袋HUMAXシネマズ
料金：2500円
登壇者：能登麻美子、桃井はるこ
TVアニメ「妄想代理人」8日連続上映会
期間：2024年6月28日（金）～7月5日（金）
会場：東京都 池袋HUMAXシネマズ
料金：4話上映時1700円、3話上映時1600円
※トークショー開催時は料金が変更となる。
上映日と上映話数詳細
第1～4話（4話上映）：2024年6月28日（金）、7月2日（火）
第5～7話（3話上映）：2024年6月29日（土）、7月3日（水）
第8～10話（4話上映）：2024年6月30日（日）、7月4日（木）
第11～13話（3話上映）：2024年7月1日（月）、7月5日（金）
(c)今 敏／株式会社ﾏｯﾄﾞﾊｳｽ／「妄想代理人」製作委員会