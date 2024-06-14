TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」より、周防有希のキャラクターPVが公開された。

丸岡和佳奈演じる周防有希は、元華族の家に生まれたお嬢様。中学時代には生徒会長を務めており、高校でも生徒会長を目指して広報を担当している。淑女の鑑とも称されているが、 幼馴染である政近には意外な一面を見せることも。PVには有希と政近が一緒に食事をしたり、出かけたりする様子が収められた。

「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」は、ロシア人の父と日本人の母を持つ完璧美少女のアーリャと、彼女の隣の席に座る男子生徒・政近を描くラブコメディ。7月3日よりTOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都ほかで放送される。配信情報も公開された。

TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」

放送情報

TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都：2024年7月3日（水）より毎週水曜日23:30～

ミヤギテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:29～（初回・第2話25:59～）

テレビ新広島：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:00～

テレビ静岡：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:10～

新潟放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:30～

日本海テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:35～

RKB毎日放送、テレビ山梨：2024年7月3日（水）より毎週水曜日27:00～

長崎放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:41～

HTB北海道テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:55～

テレビユー福島：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:28～（初回25:58～）

メ～テレ、あいテレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:00～

IBC岩手放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:58～

チューリップテレビ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日26:23～

北陸放送：2024年7月5日（金）より毎週金曜日26:45～

福井テレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:15～

テレビユー山形：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:58～

鹿児島放送：2024年7月6日（土）より毎週土曜日27:30～（※毎月第1週目の放送は27:30～、それ以外の週は27:00～）

琉球放送：2024年7月8日（月）より毎週月曜日26:19～

AT-X：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:00～

配信情報

ABEMA / dアニメストア / Netflix / U-NEXT / アニメ放題 / バンダイチャンネル / Hulu / Lemino / DMM TV / TELASA / J:COM STREAM / milplus / Amazon Prime Video / FOD / music.jp / ビデオマーケット / カンテレドーガ / クランクイン!ビデオ / HAPPY!動画

スタッフ

原作：燦々SUN（角川スニーカー文庫/KADOKAWA）

監督・シリーズ構成：伊藤良太

キャラクターデザイン・総作画監督：室田雄平

美術監督：若林里紗

色彩設計：伊藤裕香

撮影監督：杉浦誠一

編集：木村佳史子（MADBOX）

音響監督：高寺たけし

音楽：堤博明

制作プロデューサー：小林涼

アニメーション制作：動画工房

キャスト

久世政近：天崎滉平

アリサ・ミハイロヴナ・九条：上坂すみれ

周防有希：丸岡和佳奈

マリヤ・ミハイロヴナ・九条：藤井ゆきよ

君嶋綾乃：会沢紗弥

更科茅咲：河瀬茉希

剣崎統也：石川界人

谷山沙也加：長谷川育美

宮前乃々亜：青山吉能

丸山 毅：酒井広大

清宮光瑠：市川太一

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

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