6月26日にリリースされる櫻坂46の9thシングル「自業自得」の収録内容が発表された。

初回仕様限定盤TYPE-A、B、C、Dと通常盤の5形態で発売される本作。「引きこもる時間はない」「愛し合いなさい」「もう一曲 欲しいのかい?」など気になるタイトルの楽曲が収録される。

櫻坂46「自業自得」収録内容

TYPE-A

DISC 1

01. 自業自得

02. 引きこもる時間はない

03. 愛し合いなさい

04. 自業自得 -OFF VOCAL ver.-

05. 引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-

06. 愛し合いなさい -OFF VOCAL ver.-

DISC 2

Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

Dead end

半信半疑

条件反射で泣けて来る

それが愛なのね

ドローン旋回中

TYPE-B

DISC 1

01. 自業自得

02. 引きこもる時間はない

03. イザベルについて

04. 自業自得 -OFF VOCAL ver.-

05. 引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-

06. イザベルについて -OFF VOCAL ver.-

DISC 2

Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

ブルームーンキス

最終の地下鉄に乗って

君と僕と洗濯物

Microscope

無言の宇宙

TYPE-C

DISC 1

01. 自業自得

02. 引きこもる時間はない

03. 縁起担ぎ

04. 自業自得 -OFF VOCAL ver.-

05. 引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-

06. 縁起担ぎ -OFF VOCAL ver.-

DISC 2

Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

僕のジレンマ

Buddies

確信的クロワッサン

BAN

なぜ 恋をして来なかったんだろう?

TYPE-D

DISC 1

01. 自業自得

02. 引きこもる時間はない

03. 標識

04. 自業自得 -OFF VOCAL ver.-

05. 引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-

06. 標識 -OFF VOCAL ver.-

DISC 2

Behind the scenes of Sakurazaka46 7th Single BACKS LIVE!!

通常盤

01. 自業自得

02. 引きこもる時間はない

03. もう一曲 欲しいのかい?

04. 自業自得 -OFF VOCAL ver.-

05. 引きこもる時間はない -OFF VOCAL ver.-

06. もう一曲 欲しいのかい? -OFF VOCAL ver.-