7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の初日にThe Killersがヘッドライナーとして出演することが決まった。
当初出演予定だったシザのキャンセルに伴い、初日のヘッドライナーが未定となっていた「FUJI ROCK FESTIVAL」。The Killersがこのフェスに出演するのは2004年以来20年ぶりとなる。チケットは各プレイガイドにて販売中。
FUJI ROCK FESTIVAL '24
2024年7月26日（金）～28日（日）新潟県 苗場スキー場
7月26日出演者
GREEN STAGE
The Killers / Awich / オマー・アポロ / マカロニえんぴつ / Friko / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後藤正文、GLIM SPANKY、US / indigo la End
WHITE STAGE
ペギー・グー / レミ・ウルフ / iri / テディ・スウィムズ / 大貫妙子 / Lucky Kilimanjaro
RED MARQUEE
フローティング・ポインツ / キング・クルール / THE SPELLBOUND / エリカ・デ・カシエール / イエロー・デイズ / 新東京（Selected by ROOKIE A GO-GO）
PLANET GROOVE
電気グルーヴ / ジャックス・ジョーンズ / Notd / group_inou
FIELD OF HEAVEN
上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / Ghost-Note / チップ・ウィッカム / Original Love Jazz Trio / 家主 / 渋さ知らズオーケストラ
Gypsy Avalon
北村蕗 / ZAKINO / blissed ft. Yusuke Yamamoto / アトミック・カフェ TOKYO TANAKA from MAN WITH A MISSION / アトミック・カフェ トーク【The Atomic Cafeの40年】花房浩一・大久保青志・津田大介 / The fin. / Rei
THE PALACE OF WONDER
ギャズ・メイオール / ADDIS PABLO with ROCKERS FAR EAST / MITSUKAZE / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / DJ GONCHAN / US / ルビ・フラッシュマン / SAKURA CIRCUS
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / る鹿 / WINO（Jun Yoshimura, Naoyuki Hisanaga） / 曇ヶ原 / Summer Eye / ONI
PYRAMID GARDEN
角銅真実 DUO（角銅真実＆巌裕美子） / 加藤登紀子 / DJ ZAMIANG / DJ 今谷忠弘（ホテルニュートーキョー） / チャラン・ポ・ランタン / さらさ / クロワッサンサーカス / 渋木さやか（ヨガワークショップ）
DAY DREAMING
NENE（ゆるふわギャング） / ERIMIYA / Mari Sakurai / TEITEI / 7e
GAN-BAN SQUARE
Tigerdisco / in the blue shirt / NTsKi / E.O.U / Jinya（D.A.N.）
BLUE GALAXY - DJ TENT
ジム・ウェスト / Yu Kawanishi（K-West） / Dr. Ihara / Koichi Hanafusa（Fujirockers） / Toyo P / Bamboo Boy / Nozomu
7月27日出演者
GREEN STAGE
Kraftwerk / ベス・ギボンズ / MAN WITH A MISSION / 10-FEET / The Last Dinner Party / 東京スカパラダイスオーケストラ
WHITE STAGE
ガール・イン・レッド / サンファ / くるり / 折坂悠太（band） / THE BAWDIES / syrup16g
RED MARQUEE
KID FRESINO / ノーネーム / アイドレス / Glass Beams / アンジー・マクマホン / Hedigan's / Billyrrom
TRIBAL CIRCUS
2manydjs / Hiroko Yamamura / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U / SAMO
FIELD OF HEAVEN
THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / スガシカオ / キティー・リヴ / シアターブルック / トクマルシューゴ
Gypsy Avalon
滞空時間 TAIKUH JIKANG / サカキマンゴー / Nenashi / アトミック・カフェ 七尾旅人 / アトミック・カフェ トーク【戦争と平和】安田菜津紀・七尾旅人・ジョー横溝・津田大介 / soraya / ケロポンズ with むぎ（猫）
THE PALACE OF WONDER
ギャズ・メイオール / ALI / コモエスタ 八重樫 / YIN YIN / CARIBBEAN DANDY / ESNE BELTZA / PACHAMAMA / SAKURA CIRCUS
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / NONE THE WiSER / EYRIE / SIX LOUNGE / THE FOREVER YOUNG / 東京初期衝動
PYRAMID GARDEN
青柳拓次 / ホテルニュートーキョー guest 山嵜廣和（toe） / DJ Quietstorm , VICK(tokyovitamin) , Budamonk / kiss the gambler / el tempo / クロワッサンサーカス / 渋木さやか（ヨガワークショップ）
DAY DREAMING
DJ DARUMA＆JOMMY（PKCZ） / TREKKIE TRAX CREW / PAS TASTA / Herbalistek
GAN-BAN SQUARE
US（Acoustic Live） / 菊地成孔 / SUNSEAKER / SUGIURUMN / 石野卓球
BLUE GALAXY - DJ TENT
ジム・ウェスト / Naoki Ienaga（Dub Store） / Caribbean Dandy All Stars / Viva Mexico Cabrones!! / Doc. Koyamantado / マーカス・アウレリウス / クンビア・キッド
7月28日出演者
GREEN STAGE
Noel Gallagher's High Flying Birds / ずっと真夜中でいいのに。 / レイ / クリープハイプ / ルーファス・ウェインライト / No Party For Cao Dong
WHITE STAGE
Turnstile / キム・ゴードン / toe / The Jesus and Mary Chain / HEY-SMITH / Esne Beltza
RED MARQUEE
Ride / Fontaines D.C. / キタニタツヤ / WEEKEND LOVERS 2024 "with You" / Us / betcover!! / 森大翔
SUNDAY SESSION
ケニア・グレース / オリバー・ツリー / 250 / DJ KRUSH / KEN ISHII
FIELD OF HEAVEN
The Allman Betts Band / Celebration of The Meters / Yin Yin / Ali / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
Gypsy Avalon
千尋 with 鈴木井咲 / GLIM SPANKY（Acoustic Ver.） / URBAN GROOVE FITTERS（臼井ミトン 田中義人 中條卓 沼澤尚） / アトミック・カフェ いとうせいこう is the poet with 町田康 / アトミック・カフェ トーク【民主主義と自治】斎藤幸平・ジョー横溝・津田大介 / アトミック・カフェ 夏川りみ / Suzu Toyama
THE PALACE OF WONDER
ギャズ・メイオール / THE RUDE PRESSURES / TOMMY FAR EAST / LOS RIZLAZ / クンビア・キッド / COLOMBIA EN CARNAVAL / P.O.W ALL STAR DJS / SAKURA CIRCUS
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / おとぎ話 / 片想い / Mega Shinnosuke / bongjeingan / 真夏のデンデケデケデケ
PYRAMID GARDEN
あらかじめ決められた恋人たちへ / 光風トリオ / DJ KOTARO / DJ TEZ / LOVE FOR NIPPON（bobin&kotang・Hanah Spring） / 河口恭吾 / クロワッサンサーカス / 渋木さやか（ヨガワークショップ）
DAY DREAMING
DUAL VISION / DIGITALBLOCK DJS (CHOKO＆DAIJIRO) / Ryooky / EMIRI / ブライアン・バートン＝ルイス
GAN-BAN SQUARE
TAKU INOUE / Seiho / SUGIURUMN / DJ TASAKA
BLUE GALAXY - DJ TENT
ジム・ウェスト / DJ KEESI（Yin Yin） / DJ GONCHAN / TXAKO / SAL（Chant Down Babylon） / サトリア・ラマダン / Sunsuke（Snokey Records）