臼井儀人原作の映画「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記」の本予告映像、本ポスター、主題歌情報が公開された。

同作では、現代に恐竜を蘇らせたテーマパーク・ディノズアイランドが東京にオープンし、空前の恐竜ブームが到来。そんな中、シロが河原で出会った小さな恐竜“ナナ”を巡る物語が展開される。本予告ではシロとナナの出会い、しんのすけたちカスカベ防衛隊とナナの交流や、ディノズアイランドから脱走した狂暴な恐竜たちが暴れまわる姿などが次々登場。北村匠海演じる生物学の研究者ビリー、オズワルドの2人が演じるアンモナー伊藤、チュウといったキャラクターのセリフも収められた。ポスタービジュアルには、恐竜たちをバックに勇ましい顔つきをしたしんのすけとシロをデザイン。ナナを守るように立ちふさがる一人と一匹が印象的なビジュアルに仕上がっている。

主題歌はMy Hair is Badが書き下ろした「思い出をかけぬけて」。同楽曲は予告の中でも使用されており、カスカベ防衛隊やひろし、みさえがナナのために奮闘するシーンを彩っている。My Hair is Badの椎木知仁からは「生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も“悲しかったけどあれがあったおかげで”、“辛かったけどあれを乗り越えたから”と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました」とコメントが寄せられた。

映画「クレヨンしんちゃん」シリーズの31作目となる「オラたちの恐竜日記」は、8月9日公開。同作では監督を佐々木忍、脚本をモラルが務める。

椎木知仁(My Hair is Bad)コメント

今回主題歌を担当させてもらいました、My Hair is Badです!

小さい頃から大好きだったクレヨンしんちゃんの作品に関わらせてもらうこと本当に本当に光栄です。



生きていれば、楽しい思い出や嬉しい思い出はもちろんですが、悲しい思い出や切ない思い出もあると思います。そんな思い出も「悲しかったけどあれがあったおかげで」「辛かったけどあれを乗り越えたから」と結果的にいい思い出として前を向く力にできたらいいな、という気持ちを込めて作りました。



しんのすけやシロたちの一夏の思い出を、前を向く力強さを、いつまでも大切にできるようにこの曲"思い出をかけぬけて"が少しでもこの映画の力になれたら嬉しいです。



いつまでも"将来が楽しみだゾ"と思えますように。『映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記』、いっぱい楽しんでください!



My Hair is Bad 椎木知仁

「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記」

2024年8月9日(金)ロードショー

スタッフ

原作:臼井儀人(らくだ社)/「まんがクレヨンしんちゃん.com」連載中/テレビ朝日系列で放送中

監督:佐々木忍

脚本:モラル

声の出演:小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利

ゲスト声優:北村匠海、オズワルド

(c)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024