SUPER BEAVER“アンケートクイズ”を開催も…渋谷龍太の行動にメンバーがイライラ!?

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。今回の放送では、5月27日生まれの渋谷と6月1日生まれの藤原の誕生日をお祝いするクイズにメンバーたちが挑戦しました。柳沢:どうも、パーティーマスターの柳沢です! 今回は誕生日パーティーです!! 事前に渋谷さん、藤原さんのお2人には、簡単なアンケートに答えていただきました。渋谷:ありましたね。藤原:書きました。柳沢:そちらの回答を誕生日祝い隊のパーティーマスター・柳沢と、パーティー副マスター・上杉さんで当てていきます!上杉:副マスターだったんだ!?柳沢:そしてこれが難しいんですけれども、勝敗は"僕らにより理解されている"ほうが勝ちになります!渋谷:それなら、ちゃんと書けば良かった(笑)。柳沢:そして勝ったほうは先にケーキの箱を選べます!渋谷:露骨に箱の大きさが違うけど(笑)。上杉:開けてみないと中身は分かりませんよ~?柳沢:まずは、ぶーやん(渋谷)のクイズからお願いします。制限時間は3分間! ぶーやんの理解度チェッククイズスタート!渋谷:すぐに答えないと時間がどんどんなくなるので、しっかり当ててほしいな。柳沢:はい! オッケーです!渋谷:もう我々は20年目に突入して、ずっと一緒にいるので、わからないはずが絶対にない! メンバー4人でいろいろと今まで話してきたこととか……。柳沢:ちょっと待って! 3分だから!? 問題を早く出してくれ!渋谷:大丈夫! いうて、このラジオに限らず今までいろいろアンケートを書いてきたわけじゃん? 例えば、俺が好きなものとか嫌なものは絶対に分かるはずなんだよ。だから、結構簡単な……。藤原:早くクイズにいけぇー!!「渋谷が苦手な食べ物は?」柳沢:はい、らっきょう!上杉:らっきょう!渋谷:正解! このテンポで進んじゃうんだよ!? 全問正解なんて当たり前だから!柳沢:次の問題! 早く!渋谷:このテンポでピンポンって鳴ったら、聴いている人もドギマギしちゃうよ? ピンポンピンポンピンポン……。藤原:早くクイズにいけぇ!! つぎぃー!「渋谷がお風呂に入って最初に洗う部分はどこでしょう?」柳沢:左腕に決まってるじゃん!――ブッブー(不正解)上杉:え……頭?渋谷:正解です! 想像してみて? 私がお風呂に入るわけですよ? まぁ最初に(シャワーを出したら)水が出てくるから、パッて避けるんだけどね。ちなみに、右側に避けます。柳沢:あー! こういう説明する人、本当にムカつく! 妹にも「もっと簡潔に説明しろ」って怒っていたなぁ……。渋谷:え? 妹と最近いつ……。柳沢:妹の話を膨らますな!※30秒前のアナウンス柳沢:マジでこんなにイライラすることある!?藤原:まだ2問しかやってねえって! 早く読めって!渋谷:クイズを出したいよ~、えっとね~。藤原:それを読めって!――ここで、終了のゴング……!藤原:終わっちゃったよ! 3分間で2問しかやってねぇよ!渋谷:マジかぁー。藤原:"マジかぁー"じゃねぇよ! そりゃそうだろ!渋谷:ちなみに全部で8問あったんだけど、2問しか出せなかった。でも、2問中2問正解! 正解率100パーセント!柳沢:正解率じゃないのよ! というわけで、3分しかないから、ちゃっちゃか出さないと2問しか出題できないから。それでは続いて、藤原さんのクイズにいってみたいと思います! 今のぶーやんを見て分かったと思うので、よろしくお願いしますよ?藤原:任せてください!柳沢:それでは、理解度チェッククイズスタート!「藤原の好きな食べ物は?」上杉:いっぱいあるじゃん? ハンバーガー!渋谷:コーンスープ? エビフライ?藤原:ブーッ!柳沢:ちょっと待って! ちゃんと考えていない人がいっぱいいるのやめて(笑)。上杉:シチューご飯だ!柳沢:クリームシチュー?藤原:ブーッ!渋谷:クリームシチューご飯に関しては、メンバー内で(シチューを)ご飯にかける派とかけない派でもめたもんね。藤原:当てろ~!! 早くやろうとしているんだから早く当てろ!柳沢:信玄餅!渋谷:それだ! 当たりだ!藤原:ちげぇ!柳沢:ラムネ?上杉:豆腐ご飯だ!藤原:ブーッ!!渋谷:もうわかんない! 次の問題にいってくれ!「旅行で行きたい国は?」渋谷:これは分かる! タイ!藤原:ブーッ!渋谷:国内だ! 箱根?藤原:早く当てろって!柳沢:海外? 国内?藤原:海外!上杉:フランス?藤原:ブーッ!渋谷:スペイン?藤原:正解! はい次!「ライブの後は何をする?」上杉:着替える!渋谷:汗を拭く! 写真を撮る!柳沢:お母さんにライブが終わったことを報告する?藤原:してねぇーよ!※30秒前のアナウンス渋谷:あ! シチュー?上杉:シチューご飯だ!藤原:シチューから離れて!上杉:スペインに行く!藤原:行かないよ!上杉:本気でわからない!――ここで、終了のゴングが……!柳沢:ということで、結果発表したいと思います! 正解ポイントが多かったのは、どっちなのか? よりメンバーに理解されていたメンバーは……?上杉:これは上杉から発表させていただきます、理解度という意味では渋谷なんじゃないかと。藤原:なんでそんなニュースキャスターみたいな感じで(笑)。全員:ハハハ(笑)。柳沢:でもたしかに、今回の戦いを振り返ってみると、渋谷さんは勝ちを確信していたようなコメントをずっとされていましたので、そういう意味では必然だったのかもしれないね。上杉:それもそうだし"理解されていない藤原"のほうが目立ったね!柳沢:というわけで、勝者の渋谷さんが2つあるケーキから1つ選べます。ちょっと緑色のやや大きめの箱と、クリーム色のちょっと小さめの箱が2つあります。どちらを選びますか?渋谷:(箱が)大きいほう! 見ていい?柳沢:どうぞ!渋谷:うん! あ、まぁ……箱の大きさに比べたら、すごく小さいケーキが入っているっていう、想像通りの"おもしろ"でした(苦笑)。藤原:何だあいつ(笑)!上杉:でも、おいしそうなショートケーキ!渋谷:マジでおいしそう!柳沢:(藤原も)開けてみよう!藤原:オープン! お、ゼリーっぽい!全員:お~!柳沢:というわけで、渋谷さん、藤原さん。お誕生日おめでとうございま~す!渋谷・藤原:ありがとうございます!