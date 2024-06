THE YELLOW MONKEYの楽曲「罠」が、伊藤健太郎が主演を務める映画「静かなるドン2」の主題歌に決定した。

本作は新田たつおのマンガ「静かなるドン」を実写映画化したシリーズの第2弾。前編が9月13日、後編が9月27日に公開される。

「罠」はTHE YELLOW MONKEYが5月にリリースした最新アルバム「Sparkle X」の収録曲。

吉井和哉(Vo)コメント

「静かなるドン2」の主題歌のお話をいただき、いち早く映画を観させていただきました。想像以上に面白く、考えさせられる映画で、演じられている方々もとても素敵な華があり、「アウトロー」を題材にしながらも老若男女楽しめる作品になっていると思います。ザ・イエロー・モンキーがこの曲に込めた「生きる上で仕掛けられた罠」を潜り抜けながら、いかに自分を貫き通すか、がこの映画にとてもリンクしていると感じました。公開されたら僕も映画館に体験しに行きたいと思います。

「静かなるドン2」総合プロデューサー 本宮泰風 コメント

THE YELLOW MONKEYですか。ん? THE YELLOW MONKEY !? えっ! THE YELLOW MONKEYって……。俺の知ってるTHE YELLOW MONKEYか!? えっ! 嘘だろ?と主題歌決定を聞いて興奮しました。興奮冷めやらぬまま曲を聴くと…。そこには、涙あり笑いありの「静かなるドン」の世界感をさらに広げてくれるような楽曲がありました。主人公静也の葛藤や振り切った力強さが、THE YELLOW MONKEYの世界で表現されています。早く皆さんに聞いて欲しいです!