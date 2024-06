7月3日18:30より約3時間半にわたって生放送されるフジテレビ系音楽特番「2024FNS歌謡祭 夏」の出演アーティスト第1弾が発表された。

第1弾ではアイナ・ジ・エンド、稲葉浩志(B’z)、WEST.、Aぇ! group、Omoinotake、倉木麻衣、郷ひろみ、SUPER BEAVER、反町隆史、Da-iCE、DA PUMP、超ときめき♡宣伝部、超特急、DISH//、Def Tech、NewJeans、NEWS、バブルガム・ブラザーズ、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS、BLUE ENCOUNT、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、ミュージカル「モーツァルト!」(古川雄大×京本大我)、ももいろクローバーZ、ゆず、LE SSERAFIMの28組がラインナップされた。

反町はドラマ「GTOリバイバル」の主題歌「POISON」をBLUE ENCOUNTとともに披露。稲葉はソロとして「FNS歌謡祭」に初出演し、昨年放送されたドラマ「あなたがしてくれなくても」主題歌の「Stray Hearts」をテレビで初歌唱する。NewJeansは「FNS歌謡祭」のスタジオに初登場し、スペシャルメドレーを届ける。DA PUMPはパリ五輪から正式種目となり注目を集める競技・ブレイキンの“JDSFアンセムソング”である「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」をジュニア強化選手とともにパフォーマンス。LE SSERAFIMは今年リリースした3rdミニアルバムの表題曲「EASY」を披露する。

フジテレビ系「2024FNS歌謡祭 夏」

2024年7月3日(水)18:30~21:54

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 井上清華(フジテレビアナウンサー)



アイナ・ジ・エンド / 稲葉浩志 / WEST. / Aぇ! group / Omoinotake / 倉木麻衣 / 郷ひろみ / SUPER BEAVER / 反町隆史 / Da-iCE / DA PUMP / 超ときめき♡宣伝部 / 超特急 / DISH// / Def Tech / NewJeans / NEWS / バブルガム・ブラザーズ / BE:FIRST / 日向坂46 / FANTASTICS / BLUE ENCOUNT / ME:I / Mrs. GREEN APPLE / ミュージカル「モーツァルト!」(古川雄大×京本大我) / ももいろクローバーZ / ゆず / LE SSERAFIM