8月3、4、10、11、12日に行われる野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」千葉・千葉市蘇我スポーツ公園公演のタイムテーブルが発表された。
今年の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は8月に千葉市蘇我スポーツ公園、9月に茨城・国営ひたち海浜公園の2会場で開催。蘇我公演には全部で115組のアーティストが出演する。
今回の発表では、2つのメインステージのうちGRASS STAGEのトリをSaucy Dog、ASIAN KUNG-FU GENERATION、ポルノグラフィティ、sumika、UVERworldが、LOTUS STAGEのトリをクリープハイプ、Vaundy、あいみょん、星野源、サカナクションが務めることが明らかになった。なおGRASS STAGEでは5日間とも全ライブアクトの終了後にDJ和が出演する。
チケットは全券種とも完売しており、7月中旬より公式リセールが予定されている。詳細は公式サイトおよび公式アプリ「Jフェス」で確認を。
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
2024年8月3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日・祝）、12日（月・振休）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園
8月3日出演者
LOTUS STAGE
櫻坂46 / INI / DISH// / My Hair is Bad / クリープハイプ
GRASS STAGE
SHISHAMO / 優里 / サンボマスター / BE:FIRST / Saucy Dog / DJ和
HILLSIDE STAGE
シンガーズハイ / Novel Core / Tele / 神はサイコロを振らない / BREIMEN / BMSG POSSE / SHE'S
PARK STAGE
シャイトープ / TETORA / ヤングスキニー / reGretGirl / PEDRO / FRUITS ZIPPER
8月4日出演者
LOTUS STAGE
ano / PEOPLE 1 / マキシマム ザ ホルモン / LiSA / Vaundy
GRASS STAGE
キタニタツヤ / 結束バンド / MY FIRST STORY / HYDE / ASIAN KUNG-FU GENERATION / DJ和
HILLSIDE STAGE
鈴木愛理 / THE BAWDIES / SCANDAL / Kroi / Chevon / 女王蜂 / ずっと真夜中でいいのに。
PARK STAGE
SAKANAMON / Chilli Beans. / スキマスイッチ / KANA-BOON / 乃紫 / -真天地開闢集団-ジグザグ
8月10日出演者
LOTUS STAGE
ねぐせ。 / ハンブレッダーズ / 緑黄色社会 / ENHYPEN / あいみょん
GRASS STAGE
マルシィ / Novelbright / 平井大 / マカロニえんぴつ / ポルノグラフィティ / DJ和
HILLSIDE STAGE
Ayumu Imazu / ポルカドットスティングレイ / Conton Candy / iri / アイナ・ジ・エンド / 秋山黄色 / WurtS
PARK STAGE
Little Glee Monster / imase / This is LAST / にしな / 礼賛 / MyGO!!!!!
8月11日出演者
LOTUS STAGE
Da-iCE / NiziU / 宮本浩次 / SUPER BEAVER / 星野源
GRASS STAGE
go!go!vanillas / Number_i / ハルカミライ / Creepy Nuts / sumika / DJ和
HILLSIDE STAGE
カネヨリマサル / FOMARE / moon drop / おいしくるメロンパン / Tani Yuuki / サバシスター / なとり
PARK STAGE
Mr.ふぉるて / リュックと添い寝ごはん / Omoinotake / the shes gone / yama / 打首獄門同好会
8月12日出演者
LOTUS STAGE
羊文学 / ヤバイTシャツ屋さん / 10-FEET / THE ORAL CIGARETTES / サカナクション
GRASS STAGE
新しい学校のリーダーズ / indigo la End / SPYAIR / 04 Limited Sazabys / UVERworld / DJ和
HILLSIDE STAGE
すりぃ / coldrain / HEY-SMITH / &TEAM / キュウソネコカミ / MUCC / BLUE ENCOUNT
PARK STAGE
Juice=Juice / フレデリック / KEYTALK / アンジュルム / Nulbarich / Fear, and Loathing in Las Vegas