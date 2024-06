8月3、4、10、11、12日に行われる野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」千葉・千葉市蘇我スポーツ公園公演のタイムテーブルが発表された。

今年の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は8月に千葉市蘇我スポーツ公園、9月に茨城・国営ひたち海浜公園の2会場で開催。蘇我公演には全部で115組のアーティストが出演する。

今回の発表では、2つのメインステージのうちGRASS STAGEのトリをSaucy Dog、ASIAN KUNG-FU GENERATION、ポルノグラフィティ、sumika、UVERworldが、LOTUS STAGEのトリをクリープハイプ、Vaundy、あいみょん、星野源、サカナクションが務めることが明らかになった。なおGRASS STAGEでは5日間とも全ライブアクトの終了後にDJ和が出演する。

チケットは全券種とも完売しており、7月中旬より公式リセールが予定されている。詳細は公式サイトおよび公式アプリ「Jフェス」で確認を。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024

2024年8月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日・祝)、12日(月・振休)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

8月3日出演者

LOTUS STAGE

櫻坂46 / INI / DISH// / My Hair is Bad / クリープハイプ

GRASS STAGE

SHISHAMO / 優里 / サンボマスター / BE:FIRST / Saucy Dog / DJ和

HILLSIDE STAGE

シンガーズハイ / Novel Core / Tele / 神はサイコロを振らない / BREIMEN / BMSG POSSE / SHE'S

PARK STAGE

シャイトープ / TETORA / ヤングスキニー / reGretGirl / PEDRO / FRUITS ZIPPER

8月4日出演者

LOTUS STAGE

ano / PEOPLE 1 / マキシマム ザ ホルモン / LiSA / Vaundy

GRASS STAGE

キタニタツヤ / 結束バンド / MY FIRST STORY / HYDE / ASIAN KUNG-FU GENERATION / DJ和

HILLSIDE STAGE

鈴木愛理 / THE BAWDIES / SCANDAL / Kroi / Chevon / 女王蜂 / ずっと真夜中でいいのに。

PARK STAGE

SAKANAMON / Chilli Beans. / スキマスイッチ / KANA-BOON / 乃紫 / -真天地開闢集団-ジグザグ

8月10日出演者

LOTUS STAGE

ねぐせ。 / ハンブレッダーズ / 緑黄色社会 / ENHYPEN / あいみょん

GRASS STAGE

マルシィ / Novelbright / 平井大 / マカロニえんぴつ / ポルノグラフィティ / DJ和

HILLSIDE STAGE

Ayumu Imazu / ポルカドットスティングレイ / Conton Candy / iri / アイナ・ジ・エンド / 秋山黄色 / WurtS

PARK STAGE

Little Glee Monster / imase / This is LAST / にしな / 礼賛 / MyGO!!!!!

8月11日出演者

LOTUS STAGE

Da-iCE / NiziU / 宮本浩次 / SUPER BEAVER / 星野源

GRASS STAGE

go!go!vanillas / Number_i / ハルカミライ / Creepy Nuts / sumika / DJ和

HILLSIDE STAGE

カネヨリマサル / FOMARE / moon drop / おいしくるメロンパン / Tani Yuuki / サバシスター / なとり

PARK STAGE

Mr.ふぉるて / リュックと添い寝ごはん / Omoinotake / the shes gone / yama / 打首獄門同好会

8月12日出演者

LOTUS STAGE

羊文学 / ヤバイTシャツ屋さん / 10-FEET / THE ORAL CIGARETTES / サカナクション

GRASS STAGE

新しい学校のリーダーズ / indigo la End / SPYAIR / 04 Limited Sazabys / UVERworld / DJ和

HILLSIDE STAGE

すりぃ / coldrain / HEY-SMITH / &TEAM / キュウソネコカミ / MUCC / BLUE ENCOUNT

PARK STAGE

Juice=Juice / フレデリック / KEYTALK / アンジュルム / Nulbarich / Fear, and Loathing in Las Vegas