TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの放送開始日が7月5日に決定。併せてキービジュアルが公開された。
キービジュアルは、キャラクターデザイン・総作画監督を務める中井準の描き下ろし。2B、9S、A2の3体のアンドロイドと赤い服の少女が集まり、これまで公開されてきた第1弾から第3弾ビジュアルの全容が明らかになった。
「NieR:Automata Ver1.1a」の原作は、スクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手がけ、2017年にリリースされたアクションRPG。TVアニメは2023年1月より第1クールが放送された。2B役を石川由依、9S役を花江夏樹、A2役を諏訪彩花が演じる。
アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール
放送情報
TOKYO MX：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～
とちぎテレビ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～
群馬テレビ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～
BS11：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～
読売テレビ：2024年7月8日（月）より毎週月曜日26：29～
中京テレビ：2024年 7月9日（火）より毎週火曜日25:57～
福岡放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:59～
札幌テレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:59～
アニマックス：2024年8月10日（土）より毎週土曜日22:30～
配信情報
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スタッフ
原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）
監督：益山亮司
シリーズ構成：ヨコオタロウ、益山亮司
キャラクターデザイン・総作画監督：中井準
CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝
2Dワークス：平賀みえ
軍事考証：金子賢一
美術監修：加藤浩（ととにゃん）
美術監督：坂上裕文（ととにゃん）
美術：ととにゃん
美術設定：高橋武之
色彩設計：茂木孝浩
CGディレクター：野間裕介
撮影監督：青嶋俊明
編集：三嶋章紀（三嶋編集室）
音楽：MONACA
音響監督：長崎行男
制作：A-1 Pictures
製作：人類会議
キャスト
2B：石川由依
9S：花江夏樹
A2：諏訪彩花
ポッド042：安元洋貴
ポッド153：あきやまかおる
パスカル：悠木碧
司令官：加納千秋
オペレーター60：磯部恵子
オペレーター210：初美メアリ
リリィ：種崎敦美
デボル／ポポル：白石涼子
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)SQUARE ENIX／人類会議