TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの放送開始日が7月5日に決定。併せてキービジュアルが公開された。

キービジュアルは、キャラクターデザイン・総作画監督を務める中井準の描き下ろし。2B、9S、A2の3体のアンドロイドと赤い服の少女が集まり、これまで公開されてきた第1弾から第3弾ビジュアルの全容が明らかになった。

「NieR:Automata Ver1.1a」の原作は、スクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手がけ、2017年にリリースされたアクションRPG。TVアニメは2023年1月より第1クールが放送された。2B役を石川由依、9S役を花江夏樹、A2役を諏訪彩花が演じる。

アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール

放送情報

TOKYO MX：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～

とちぎテレビ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～

群馬テレビ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～

BS11：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～

読売テレビ：2024年7月8日（月）より毎週月曜日26：29～

中京テレビ：2024年 7月9日（火）より毎週火曜日25:57～

福岡放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:59～

札幌テレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:59～

アニマックス：2024年8月10日（土）より毎週土曜日22:30～

配信情報

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スタッフ

原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）

監督：益山亮司

シリーズ構成：ヨコオタロウ、益山亮司

キャラクターデザイン・総作画監督：中井準

CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝

2Dワークス：平賀みえ

軍事考証：金子賢一

美術監修：加藤浩（ととにゃん）

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）

美術：ととにゃん

美術設定：高橋武之

色彩設計：茂木孝浩

CGディレクター：野間裕介

撮影監督：青嶋俊明

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：MONACA

音響監督：長崎行男

制作：A-1 Pictures

製作：人類会議

キャスト

2B：石川由依

9S：花江夏樹

A2：諏訪彩花

ポッド042：安元洋貴

ポッド153：あきやまかおる

パスカル：悠木碧

司令官：加納千秋

オペレーター60：磯部恵子

オペレーター210：初美メアリ

リリィ：種崎敦美

デボル／ポポル：白石涼子

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)SQUARE ENIX／人類会議