踊ってばかりの国、3年ぶりフルアルバムリリース決定

踊ってばかりの国が、約3年振りとなる9枚目のフルアルバム『On the shore』を7月24日にリリースすることを発表した。

すでにライブで演奏されている「兄弟」「H2O」などを含む全10曲入りの作品となる。合わせて野田祐一郎撮影による新しいアーティスト写真も公開された。

また、昨年の日比谷野音公演をフル尺で収めた映像作品『冬の光 2023 at日比谷野外大音楽堂』（Blu-ray+写真集）も同日リリースとなる。同作は石毛倫太郎撮影の60Pの写真集付き数量限定版となる。

＜リリース情報＞

踊ってばかりの国

『On the shore』

2024年7月24日リリース

価格：¥3300（税抜価格¥3,000）

Label：FIVELATER

=収録曲=

1. Universe

2. 兄弟

3. H2O

4. Au te amour

5. サテン

6. On the shore

7. ビー玉

8. 燈

9. ムカデは死んでも毒を吐く(DADGAD Ver)

10. ZION

「冬の光2023 at 日比谷野外大音楽堂」

2024年7月24日リリース

Blu-ray+写真集

価格：¥7480（税抜価格¥6800）

Label：FIVELATER

OfficialWeb：https://odottebakarinokuni.com/