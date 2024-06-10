6月16日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」にて、THE YELLOW MONKEYの特集がオンエアされる。
5月に約5年ぶりとなるオリジナルアルバム「Sparkle X」をリリースし、10月からは約26年ぶりの全国ホールツアー「THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 ～Sparkleの惑星X」を行うイエモン。「EIGHT-JAM」ではメンバー全員へのインタビューを実施し、名曲の制作秘話、解散や再結集の背景などに迫る。
またスタジオにはイエモンを敬愛する大木伸夫（ACIDMAN）、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）、志磨遼平（ドレスコーズ）がゲストとして登場。かねてからイエモンからの影響を公言してきた志磨は、今回が「EIGHT-JAM」初出演となる。
テレビ朝日系「EIGHT-JAM」
2024年6月16日（日）23:00～23:55
＜出演者＞
SUPER EIGHT
支配人：古田新太
アーティストゲスト：大木伸夫（ACIDMAN） / 菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet） / 志磨遼平（ドレスコーズ）
トークゲスト：山崎弘也（アンタッチャブル） / 西野七瀬