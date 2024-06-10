アニメ「エグミレガシー」の放送、配信開始日が7月9日に決定。AT-Xで毎週火曜日22時30分より放送されるほか、ABEMA、U-NEXT、Hulu、FOD、Prime Videoなどで順次配信される。
併せて主題歌情報も明らかになった。主題歌は、ボーカルダンスグループ・原因は自分にある。が歌う「P-P-P-PERO」。作詞・作曲から「エグミレガシー」の世界観を表現したオリジナル楽曲だ。
「エグミレガシー」は江口拓也がキャラクターデザイン・設定を手がけたカードゲーム「EGUMI LEGACY」を原案とするアニメ。島の歌姫・エンドオブザワールドが失踪したことをきっかけに、エグー島が怒りや疑心、不安で溢れてしまうところから物語が展開される。監督は「貝社員」などを手がけたモリ・マサ。キャストには江口のほか、青山吉能、斉藤壮馬、芹澤優、西山宏太朗、神尾晋一郎、駒田航、羽多野渉、小林大紀、中島ヨシキが名を連ねている。
アニメ「エグミレガシー」
放送情報
AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～
配信情報
ABEMA、U-NEXT、Hulu、FOD、Prime Videoほか：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～順次配信
スタッフ
キャラクター原案：江口拓也
監督：モリ・マサ
脚本：モリ・マサ、北野克哉
美術監督・色彩設定：青山沙羅
撮影監督：山下直樹
3DCGディレクター：奇志戒聖
CGプロデューサー：吉岡有人
制作管理：松野佐知子、長岡有紀
音響監督：田中亮
音響効果：和田俊也
音楽：松野恭平
キャスティングマネージメント：山内春香
プロデューサー：紙谷零
企画・制作：スタジオアウトリガー
制作協力：81プロデュース
製作：エグミレガシープロジェクト
キャスト
レジェンダリー・ファイナル・クライマックス・ボム：江口拓也
エンドオブザワールド：青山吉能
うっかりハチベー：斉藤壮馬
ゴールデンレトリーバー：芹澤優
招かれざる客：西山宏太朗
ウィザード：神尾晋一郎
呪いのギターケース：駒田航
ゴッドアイ：羽多野渉
インビジブルストーカー／パーマ・ストライプ：小林大紀
モヒカン・ドット：中島ヨシキ