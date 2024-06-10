アニメ「エグミレガシー」の放送、配信開始日が7月9日に決定。AT-Xで毎週火曜日22時30分より放送されるほか、ABEMA、U-NEXT、Hulu、FOD、Prime Videoなどで順次配信される。

併せて主題歌情報も明らかになった。主題歌は、ボーカルダンスグループ・原因は自分にある。が歌う「P-P-P-PERO」。作詞・作曲から「エグミレガシー」の世界観を表現したオリジナル楽曲だ。

「エグミレガシー」は江口拓也がキャラクターデザイン・設定を手がけたカードゲーム「EGUMI LEGACY」を原案とするアニメ。島の歌姫・エンドオブザワールドが失踪したことをきっかけに、エグー島が怒りや疑心、不安で溢れてしまうところから物語が展開される。監督は「貝社員」などを手がけたモリ・マサ。キャストには江口のほか、青山吉能、斉藤壮馬、芹澤優、西山宏太朗、神尾晋一郎、駒田航、羽多野渉、小林大紀、中島ヨシキが名を連ねている。

アニメ「エグミレガシー」

放送情報

AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～

配信情報

ABEMA、U-NEXT、Hulu、FOD、Prime Videoほか：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～順次配信

スタッフ

キャラクター原案：江口拓也

監督：モリ・マサ

脚本：モリ・マサ、北野克哉

美術監督・色彩設定：青山沙羅

撮影監督：山下直樹

3DCGディレクター：奇志戒聖

CGプロデューサー：吉岡有人

制作管理：松野佐知子、長岡有紀

音響監督：田中亮

音響効果：和田俊也

音楽：松野恭平

キャスティングマネージメント：山内春香

プロデューサー：紙谷零

企画・制作：スタジオアウトリガー

制作協力：81プロデュース

製作：エグミレガシープロジェクト

キャスト

レジェンダリー・ファイナル・クライマックス・ボム：江口拓也

エンドオブザワールド：青山吉能

うっかりハチベー：斉藤壮馬

ゴールデンレトリーバー：芹澤優

招かれざる客：西山宏太朗

ウィザード：神尾晋一郎

呪いのギターケース：駒田航

ゴッドアイ：羽多野渉

インビジブルストーカー／パーマ・ストライプ：小林大紀

モヒカン・ドット：中島ヨシキ