Mrs. GREEN APPLE大森元貴「最近、結構リリースが立て込んでいるというか…」今年に入ってからリリースした楽曲を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月3日(月)の放送では、リスナーからのメッセージをきかっけに、今年4月にリリースした楽曲「ライラック」について語りました。今回の放送では、今年4月にリリースした楽曲「ライラック」にまつわるメッセージも届きました。楽曲名の由来となったライラックとは、ヨーロッパ生まれの落葉花木。淡い紫色、薄ピンク色の花を咲かせます。<リスナーからのメッセージ>庭にライラックを植えました。そして、北海道・札幌で開催されていた「さっぽろライラックまつり」に行ってきました。近くを歩いているだけで、とってもいい香りがしてきました。我が家の苗木が大きくなるのが楽しみです。(60歳)大森:ライラックを植えた報告! 嬉しいですね~!藤澤:写真もね!大森:(リスナーから届いた写真を見ながら……)これは「ライラック祭り」の写真ってことだよね?若井:庭のライラックが咲いたら、ぜひ(写真を)送ってください!大森:ありがとうございます! ということで、何の楽曲をかけようかな。やはりライラックの話がありましたからね。最近けっこうリリースが立て込んでいるというか、「ライラック」がもう過去曲みたいになっているんじゃないの? というちょっと不安に思うところはあるけど……今年の新曲だからね!――ここで「ライラック」をオンエアお届けしているのはMrs. GREEN APPLEで「ライラック」です!「Dear」も新曲ですし、今日からコカ・コーラの「コロンブス」が流れ始めています! よろしくお願いします!番組では他にも、大森がよく体験すると言う"金縛り"に関するトークや、Mrs. GREEN APPLEが出演する「コカ・コーラ」の新テレビCM「Coke STUDIO 魔法のはじまり」編などについて語る場面もありました。