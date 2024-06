10月26、27日に大阪・泉大津フェニックスにて行われるHEY-SMITH主催の野外フェス「OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024」の全出演者が発表された。

「OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL」は2010年にスタートした音楽イベント。新型コロナウイルスの感染拡大により2020、2021年は中止となったが、2022年に復活を果たした。

出演アーティストにラインナップされたのは、主催のHEY-SMITHのほか、04 Limited Sazabys、Age Factory、BRAHMAN、coldrain、Crossfaith、dustbox、FOMARE、GOOD4NOTHING、KUZIRA、locofrank、Maki、ROTTENGRAFFTY、Saucy Dog、SHADOWS、SHANK、SiM、SUPER BEAVER、The BONEZ、THE ORAL CIGARETTES、ハルカミライ、マキシマム ザ ホルモン、ヤバイTシャツ屋さん、そしてアメリカからThe Sucide MachinesとThe Bruce Lee Band。これに加えて、インラインスケートチーム・team GOOD SKATESによるパフォーマンスが行われる。またMCをR藤本が務めることも明らかに。各アーティストの出演日やタイムテーブルは後日アナウンスされる。

イープラスでは、チケットのオフィシャル2次先行受付が6月23日23:59まで行われている。

OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024

2024年10月26日(土)大阪府 泉大津フェニックス

2024年10月27日(日)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

HEY-SMITH / 04 Limited Sazabys / Age Factory / BRAHMAN / coldrain / Crossfaith / dustbox / FOMARE / GOOD4NOTHING / KUZIRA / locofrank / Maki / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SUPER BEAVER / The BONEZ / The Bruce Lee Band / THE ORAL CIGARETTES / The Sucide Machines / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / R藤本(MC) / team GOOD SKATES(パフォーマンス)