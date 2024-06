Mrs. GREEN APPLE藤澤は“きんとうん”に乗れるような人!? 大森「心がきれいで純粋な人だから乗れる」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月3日(月)の放送では、リスナーから届いたメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>僕は最近「ドラゴンボール」を読んでいます。りょうちゃん(藤澤涼架)は筋斗雲(きんとうん)に乗れると思いました。家族にもその話をしたら、家族全員が「りょうちゃんは筋斗雲に乗れるね」と言っています。試してみることはできないかもしれないけど、みんなから“筋斗雲に乗れる人”だと言われるりょうちゃんはすごいです。僕もそんな人になりたいです。(12歳)藤澤:いやあ~嬉しいなあ!大森:「筋斗雲に乗れる」というのは、つまり「心がきれいで純粋な人だから乗れる」と言われているんだよね?藤澤:そう! 誰もが乗れるわけではない、というね!大森:家族の会話で「りょうちゃんは筋斗雲に乗れるよね!」という話になった。あなた、すごいよ!藤澤:嬉しい。というか、リスナーの「みんなに“筋斗雲に乗れる人”だと言われるりょうちゃんはすごいです」という、この一言が嬉しい!番組では他にも、大森がよく体験すると言う“金縛り”に関するトークや、Mrs. GREEN APPLEが出演する「コカ・コーラ」の新テレビCM「Coke STUDIO 魔法のはじまり」編などについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/