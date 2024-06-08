赤坂アカ・横槍メンゴ原作によるTVアニメ「【推しの子】」第2期の放送情報詳細が発表された。7月3日より全国35局にて放送されるほか、ABEMAでも7月3日より地上波同時配信される。

7月3日23時からのTOKYO MXでの最速放送を皮切りに、30を超える局で同日に放送がスタートする。詳細な放送時間などは記事末で確認を。併せて番宣CMも公開された。

6月30日に東京・丸の内ピカデリーで開催される先行上映会の詳細も解禁。舞台挨拶付きの第1部、座談会付きの第2部の2部制で実施される。当日は大塚剛央、伊駒ゆりえ、潘めぐみ、石見舞菜香、大久保瑠美のメインキャスト5人が登壇予定だ。なお同イベントでは全国同時生中継が行われる。

TVアニメ「【推しの子】」第2期

放送情報

TOKYO MX：2024年7月3日（水）より毎週水曜日23:00～

BS11：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～

テレビ北海道：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～

サンテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～

KBS 京都：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～

tvk：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～

テレビ和歌山：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～

三重テレビ放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:20～

KSB 瀬戸内海放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:20～

テレビ愛媛：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:25～

熊本朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:50～

TSK さんいん中央テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:55～

テレビユー福島：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:58～

FBC 福井放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:59～

テレビ愛知：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～

tbc 東北放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～

群馬テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～

奈良テレビ放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～

びわ湖放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～

abn 長野朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:20～

KKB 鹿児島放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:20～

UTY テレビ山梨：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:25～

RCC 中国放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日 25:25～

NST 新潟総合テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:29～

TVQ 九州放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～

とちぎテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～

チバテレ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～

テレ玉：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～

MRO 北陸放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～

SBS 静岡放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:45～

AAB 秋田朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:50～

NBC 長崎放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:56～

IBC 岩手放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:58～

UMK テレビ宮崎：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:24～

AT-X：2024年7月5日（金）より毎週金曜日22:30～

配信情報

ABEMA

スタッフ

原作：赤坂アカ / 横槍メンゴ（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：平牧大輔

助監督：猫富ちゃお / 仁科くにやす

シリーズ構成：田中仁

キャラクターデザイン：平山寛菜

美術監督：宇佐美哲也（スタジオイースター）

美術設定：水本浩太（スタジオイースター）

色彩設計：石黒けい

撮影監督：桒野貴文

編集：坪根健太郎

音楽：伊賀拓郎

音響監督：高寺たけし

音響効果：川田清貴

アニメーション制作：動画工房

キャスト

アクア：大塚剛央

ルビー：伊駒ゆりえ

有馬かな：潘めぐみ

黒川あかね：石見舞菜香

MEMちょ：大久保瑠美

姫川大輝：内山昂輝

鳴嶋メルト：前田誠二

鴨志田朔夜：小林裕介

鮫島アビ子：佐倉綾音

吉祥寺頼子：伊藤静

雷田澄彰：鈴村健一

GOA：小野大輔

金田一敏郎：志村知幸

アイ：高橋李依