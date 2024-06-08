赤坂アカ・横槍メンゴ原作によるTVアニメ「【推しの子】」第2期の放送情報詳細が発表された。7月3日より全国35局にて放送されるほか、ABEMAでも7月3日より地上波同時配信される。
7月3日23時からのTOKYO MXでの最速放送を皮切りに、30を超える局で同日に放送がスタートする。詳細な放送時間などは記事末で確認を。併せて番宣CMも公開された。
6月30日に東京・丸の内ピカデリーで開催される先行上映会の詳細も解禁。舞台挨拶付きの第1部、座談会付きの第2部の2部制で実施される。当日は大塚剛央、伊駒ゆりえ、潘めぐみ、石見舞菜香、大久保瑠美のメインキャスト5人が登壇予定だ。なお同イベントでは全国同時生中継が行われる。
TVアニメ「【推しの子】」第2期
放送情報
TOKYO MX：2024年7月3日（水）より毎週水曜日23:00～
BS11：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
テレビ北海道：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
サンテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
KBS 京都：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
tvk：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
テレビ和歌山：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
三重テレビ放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:20～
KSB 瀬戸内海放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:20～
テレビ愛媛：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:25～
熊本朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:50～
TSK さんいん中央テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:55～
テレビユー福島：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:58～
FBC 福井放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:59～
テレビ愛知：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
tbc 東北放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
群馬テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
奈良テレビ放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
びわ湖放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
abn 長野朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:20～
KKB 鹿児島放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:20～
UTY テレビ山梨：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:25～
RCC 中国放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日 25:25～
NST 新潟総合テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:29～
TVQ 九州放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
とちぎテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
チバテレ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
テレ玉：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
MRO 北陸放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
SBS 静岡放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:45～
AAB 秋田朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:50～
NBC 長崎放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:56～
IBC 岩手放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:58～
UMK テレビ宮崎：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:24～
AT-X：2024年7月5日（金）より毎週金曜日22:30～
配信情報
ABEMA
スタッフ
原作：赤坂アカ / 横槍メンゴ（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：平牧大輔
助監督：猫富ちゃお / 仁科くにやす
シリーズ構成：田中仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
美術監督：宇佐美哲也（スタジオイースター）
美術設定：水本浩太（スタジオイースター）
色彩設計：石黒けい
撮影監督：桒野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
キャスト
アクア：大塚剛央
ルビー：伊駒ゆりえ
有馬かな：潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
姫川大輝：内山昂輝
鳴嶋メルト：前田誠二
鴨志田朔夜：小林裕介
鮫島アビ子：佐倉綾音
吉祥寺頼子：伊藤静
雷田澄彰：鈴村健一
GOA：小野大輔
金田一敏郎：志村知幸
アイ：高橋李依