乃木坂46井上和「“大好き”と“感謝”の気持ちでいっぱい」山下美月の卒業コンサートを振り返る「すごく“幸せ”で溢れた2日間でした」

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。6月4日(火)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。5月11日(土)、12日(日)に東京ドームで開催された、「乃木坂46 山下美月 卒業コンサート」の感想を語りました。「今日は山下美月さんの卒コン1日目でした! 僕は今回、初めて生でライブを観戦したのですが、本当に最高でした! 会場にいるファンとメンバーの一体感など、会場ならではの雰囲気が味わえてとても楽しかったです! 今回、和ちゃん先生は、(山下)美月さんとさくちゃん(遠藤さくら)と一緒に『Rewindあの日』を披露していましたね。カッコよくて色気があり、初めて聴いた曲でしたが、ものすごく惹き付けられました。和ちゃん先生は、卒コン1日目は何が印象に残っていますか?」(18歳)井上:こちらは、ライブ当日に書き込んでくださったそうです、ありがとうございます! 私も美月さん、さくらさんと一緒に披露できて、すごくうれしかったです! リピート配信のときに山下美月さんが、さくらさんと私との3人で「この曲をどうしてもやりたかった!」と言ってくださっていて、それがめちゃくちゃうれしかったです。山下さんってね、めちゃくちゃ忙しいのよ(笑)。そんななかでも、メンバーのブログを読んでいるの! それで、これは私の妄想と希望が入り混じった解釈なんだけど、私が加入したばかりで、ブログもまだリレーブログっていう形式で、5期生11人で回していたときに「披露したい楽曲はある?」という質問をくれたファンの方がいて、そこに私が「Rewindあの日」って書いたことがあるの! だから"もしかして山下さん、読んでくれていた!?"って(笑)。それは、ちょっと都合のいい解釈なんだけど、山下さんのことだから、あるのかなって……それも含めてうれしくなっちゃって!私も1日目に一番印象に残っているのはこの楽曲だし、実は卒コンで最初にリハーサルしたのも、この曲だったの! だから、すごく気合いを入れてリハーサルをしました(笑)! すごく、すごくうれしかったです! 山下さん、ありがとうございます!「和先生こんばんは。山下美月さんの卒業コンサート、お疲れさまでした! 1日目は山下さんのユーモア溢れる世界観、2日目は、メンバーやファンに感謝を伝える時間に感じ、山下さんは、乃木坂46としての最後の時間も大切にしながら、後輩たちとの時間も大切にされていましたね。5期生に対しては『正しい努力ができる子たち』というメッセージが印象的で、誰よりも努力を怠らなかった山下さんだからこそ、この言葉に説得力がありました。和先生は山下さんからのメッセージを受けて、どのように感じましたか?」井上:ありがとうございます。私たちも、あの瞬間に初めてメッセージを聞くから"そんなことを思ってくれていたんだ"ってうれしかったですし、それと同時に、山下さんが努力を怠っているところを見たことがなかったので、山下さんに(再びお会いしたときも)こんな言葉をかけてもらえる自分たちでいなきゃ、っていう最後に山下さんからもらった使命じゃないけど、これから(乃木坂46として)果たしていかなければいけないことが増えたなと思いました。知っている方もいるかもしれないけど、私は山下さんがセンターを務めている「僕は僕を好きになる」という楽曲を聴いて、本当に乃木坂46に救われたというか……だから、山下さんにも"大好き"と"感謝"の気持ちでいっぱいで。(卒コンで)どれだけ伝えられたかわからないけど、すごく"幸せ"で溢れた2日間でした、ありがとうございます。――ここで「僕は僕を好きになる」(乃木坂46)をオンエア♪井上:やっぱり、大好きですね~! 私は美月さんの真後ろで踊らせていただいていたんですけど、いま聴いたら……卒コンのときと違う感情になりました(笑)。"もう、あのポジションで山下さんの背中を見て踊れないんだ"って……やっぱり寂しいですね。この寂しさも胸に、これからもみんなで頑張っていこうと思います!