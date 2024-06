Mrs. GREEN APPLE大森元貴「5日に一度ぐらい金縛りになる」「この前、動画を撮って寝たら…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月3日(月)の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに“金縛り”についてトークしました。<リスナーからのメッセージ>ミセス先生こんばんは! 私は今、とても悩んでいることがあります。それは金縛りにあうことです。昔からちょくちょくあったのですが、最近は寝ようとするたびに金縛りになる前の不快感が襲ってきて、なかなか眠れない日々が続いています。大森先生も金縛りになったことがあるそうですが、そんなときはどうしていますか? 私は、とにかくミセス先生たちの曲を聴きまくっています! そうすると心が落ち着くのか、すぐに寝られます。いつもJAM’S(※ミセスのファン)のみんなに安心と、たくさんの優しさをありがとうございます。(18歳)大森:僕は5日に一度ぐらい金縛りになります。若井:そうなの!? 夜?大森:夜に限らず。移動中の車とかでも。金縛りっていろんな話ありますけども、脳が起きている状態、体が寝ている状態、という話がありますね。意識はあるんだけども、ほぼほぼ夢のなか、みたいな感じ。でもまあ、それって疲れていますからね。藤澤:しっかり休んで~。大森:この前、「今日(金縛りが)起こるな」と思って動画を撮って寝たの。(後で確認したら)しっかりと苦しんでいた(笑)。でも、(例えばその様子を人に見られていたとしても)意外と気づかれないなっていうぐらい寝ている!番組では他にも、Mrs. GREEN APPLEが出演する「コカ・コーラ」の新テレビCM「Coke STUDIO 魔法のはじまり」編などについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/