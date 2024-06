10月19、20日に福島・あづま総合運動公園とあづま球場で行われるライブイベント「LIVE AZUMA 2024」の出演アーティスト第3弾が発表された。

「LIVE AZUMA」は2022年に初開催され、今年で3度目の実施となる野外音楽フェス。今回の発表では10月19日にCampanella、EGO-WRAPPIN'、20日に.ENDRECHERI.、HYDE、MAN WITH A MISSIONが出演することが決まった。このうちEGO-WRAPPIN'はアコースティック編成で演奏を披露する。チケットはローソンチケットにて7月7日23:59まで先行販売中。

LIVE AZUMA 2024

2024年10月19日(土)福島県 あづま総合運動公園 / あづま球場

<出演者>

クリープハイプ / フレデリック / go!go!vanillas / Lucky Kilimanjaro / MFS / スチャダラパー / 水曜日のカンパネラ / Campanella / EGO-WRAPPIN'(Acoustic Set) / TENDRE / and more



2024年10月20日(日)福島県 あづま総合運動公園 / あづま球場

<出演者>

Dragon Ash / .ENDRECHERI. / 04 Limited Sazabys / HYDE / indigo la End / MAN WITH A MISSION / Kan Sano(Band Set) / Ryohu(Band Set) / WONK / and more