7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の出演アーティスト第8弾が発表された。

今回の発表ではThe fin.、Rei、soraya、おとぎ話、WINO、Mega Shinnosukeらの出演が明らかに。WINOは吉村潤(Vo)と久永直行(G)の2人編成で、「フジロック」への出演は1999年以来25年ぶりとなる。また世界各国のDJたちのプレイが楽しめるステージ、BLUE GALAXYが5年ぶりに復活することもアナウンスされた。

また6月28日から30日には東京・東京ミッドタウン八重洲にてプレイベント「FUJI ROCK WEEK 2024 at 東京ミッドタウン八重洲」の開催も決定。フジロックに縁の深いアーティストによるフリーライブやDJイベントなどの催しが行われる。初日の28日深夜には、フジロックの深夜帯を盛り上げた「オールナイトフジ」が一夜限りでの復活を果たす。

FUJI ROCK FESTIVAL '24

2024年7月26日(金)~28日(日)新潟県 苗場スキー場

7月26日出演者

GREEN STAGE

Awich / オマー・アポロ / マカロニえんぴつ / Friko / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後藤正文、GLIM SPANKY、US / indigo la End

WHITE STAGE

ペギー・グー / レミ・ウルフ / iri / テディ・スウィムズ / 大貫妙子 / Lucky Kilimanjaro

RED MARQUEE

フローティング・ポインツ / キング・クルール / THE SPELLBOUND / エリカ・デ・カシエール / イエロー・デイズ / 新東京(Selected by ROOKIE A GO-GO)

PLANET GROOVE

電気グルーヴ / ジャックス・ジョーンズ / Notd / group_inou

FIELD OF HEAVEN

上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / Ghost-Note / チップ・ウィッカム / Original Love Jazz Trio / 家主 / 渋さ知らズオーケストラ

Gypsy Avalon

北村蕗 / ZAKINO / blissed ft. Yusuke Yamamoto / アトミック・カフェ TOKYO TANAKA from MAN WITH A MISSION / アトミック・カフェ トーク【The Atomic Cafeの40年】花房浩一・大久保青志・津田大介 / The fin. / Rei

THE PALACE OF WONDER

ギャズ・メイオール / ADDIS PABLO with ROCKERS FAR EAST / MITSUKAZE / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / DJ GONCHAN / US / ルビ・フラッシュマン / SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / る鹿 / WINO(Jun Yoshimura, Naoyuki Hisanaga) / 曇ヶ原 / Summer Eye / ONI

PYRAMID GARDEN

角銅真実 DUO(角銅真実&巌裕美子) / 加藤登紀子 / DJ ZAMIANG / DJ 今谷忠弘(ホテルニュートーキョー) / チャラン・ポ・ランタン / さらさ / クロワッサンサーカス / 渋木さやか(ヨガワークショップ)

DAY DREAMING

NENE(ゆるふわギャング) / ERIMIYA / Mari Sakurai / TEITEI / 7e

GAN-BAN SQUARE

Tigerdisco / in the blue shirt / NTsKi / E.O.U / Jinya(D.A.N.)

BLUE GALAXY - DJ TENT

ジム・ウェスト / Yu Kawanishi(K-West) / Dr. Ihara / Koichi Hanafusa(Fujirockers) / Toyo P / Bamboo Boy / Nozomu

7月27日出演者

GREEN STAGE

Kraftwerk / ベス・ギボンズ / MAN WITH A MISSION / 10-FEET / The Last Dinner Party / 東京スカパラダイスオーケストラ

WHITE STAGE

ガール・イン・レッド / サンファ / くるり / 折坂悠太(band) / THE BAWDIES / syrup16g

RED MARQUEE

KID FRESINO / ノーネーム / アイドレス / Glass Beams / アンジー・マクマホン / Hedigan's / Billyrrom

TRIBAL CIRCUS

2manydjs / Hiroko Yamamura / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U / SAMO

FIELD OF HEAVEN

THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / スガシカオ / キティー・リヴ / シアターブルック / トクマルシューゴ

Gypsy Avalon

滞空時間 TAIKUH JIKANG / サカキマンゴー / Nenashi / アトミック・カフェ 七尾旅人 / アトミック・カフェ トーク【戦争と平和】安田菜津紀・七尾旅人・ジョー横溝・津田大介 / soraya / ケロポンズ with むぎ(猫)

THE PALACE OF WONDER

ギャズ・メイオール / ALI / コモエスタ 八重樫 / YIN YIN / CARIBBEAN DANDY / ESNE BELTZA / PACHAMAMA / SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / NONE THE WiSER / EYRIE / SIX LOUNGE / THE FOREVER YOUNG / 東京初期衝動

PYRAMID GARDEN

青柳拓次 / ホテルニュートーキョー guest 山嵜廣和(toe) / DJ Quietstorm , VICK(tokyovitamin) , Budamonk / kiss the gambler / el tempo / クロワッサンサーカス / 渋木さやか(ヨガワークショップ)

DAY DREAMING

DJ DARUMA&JOMMY(PKCZ) / TREKKIE TRAX CREW / PAS TASTA / Herbalistek

GAN-BAN SQUARE

US(Acoustic Live) / 菊地成孔 / SUNSEAKER / SUGIURUMN / 石野卓球

BLUE GALAXY - DJ TENT

ジム・ウェスト / Naoki Ienaga(Dub Store) / Caribbean Dandy All Stars / Viva Mexico Cabrones!! / Doc. Koyamantado / マーカス・アウレリウス / クンビア・キッド

7月28日出演者

GREEN STAGE

Noel Gallagher's High Flying Birds / ずっと真夜中でいいのに。 / レイ / クリープハイプ / ルーファス・ウェインライト / No Party For Cao Dong

WHITE STAGE

Turnstile / キム・ゴードン / toe / The Jesus and Mary Chain / HEY-SMITH / Esne Beltza

RED MARQUEE

Ride / Fontaines D.C. / キタニタツヤ / WEEKEND LOVERS 2024 "with You" / Us / betcover!! / 森大翔

SUNDAY SESSION

ケニア・グレース / オリバー・ツリー / 250 / DJ KRUSH / KEN ISHII

FIELD OF HEAVEN

The Allman Betts Band / Celebration of The Meters / Yin Yin / Ali / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール

Gypsy Avalon

千尋 with 鈴木井咲 / GLIM SPANKY(Acoustic Ver.) / URBAN GROOVE FITTERS(臼井ミトン 田中義人 中條卓 沼澤尚) / アトミック・カフェ いとうせいこう is the poet with 町田康 / アトミック・カフェ トーク【民主主義と自治】斎藤幸平・ジョー横溝・津田大介 / アトミック・カフェ 夏川りみ / Suzu Toyama

THE PALACE OF WONDER

ギャズ・メイオール / THE RUDE PRESSURES / TOMMY FAR EAST / LOS RIZLAZ / クンビア・キッド / COLOMBIA EN CARNAVAL / P.O.W ALL STAR DJS / SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / おとぎ話 / 片想い / Mega Shinnosuke / bongjeingan / 真夏のデンデケデケデケ

PYRAMID GARDEN

あらかじめ決められた恋人たちへ / 光風トリオ / DJ KOTARO / DJ TEZ / LOVE FOR NIPPON(bobin&kotang・Hanah Spring) / 河口恭吾 / クロワッサンサーカス / 渋木さやか(ヨガワークショップ)

DAY DREAMING

DUAL VISION / DIGITALBLOCK DJS (CHOKO&DAIJIRO) / Ryooky / EMIRI / ブライアン・バートン=ルイス

GAN-BAN SQUARE

TAKU INOUE / Seiho / SUGIURUMN / DJ TASAKA

BLUE GALAXY - DJ TENT

ジム・ウェスト / DJ KEESI(Yin Yin) / DJ GONCHAN / TXAKO / SAL(Chant Down Babylon) / サトリア・ラマダン / Sunsuke(Snokey Records)

記事初出時、27日の苗場食堂の出演者に誤りがありました。お詫びして訂正します。