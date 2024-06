堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の公開を記念したフェアが、8月2日から9月29日まで全国のアニメイト、アニメイト通販にて開催される。

描き下ろしビジュアルは浴衣を着た緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、切島鋭児郎、物間寧人、心操人使を浮世絵風の絵柄で表現したもの。同ビジュアルを用いたグッズも登場し、アクリルスタンドやバッジ、ミニ色紙が販売される。

フェア期間中は「僕のヒーローアカデミア」関連キャラクターグッズの購入金額および予約内金税込1100円ごと、またはCD、Blu-ray、DVD、グラッテ商品を1点購入および予約ごとに特典をプレゼント。描き下ろしビジュアルを用いたポストカード6種から1枚がランダムで手に入る。さらにフェア条件達成時にレジにて「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の劇場半券を提示すると、ポストカードが追加でもう1枚配布される。

フェアと同期間にはアニメイトのカフェ・グラッテにてコラボも実施。東京・アニメイト池袋本店、東京・アニメイト秋葉原2号館ほかにて開催される。併せて8月2日から8日にはアニメイト池袋本店の1階エントランス広場に「僕のヒーローアカデミア」の装飾が施される。

「『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』公開記念フェア in アニメイト」

期間:2024年8月2日(金)~9月29日(日)

会場:全国アニメイト・アニメイト通販

「『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』フェア開催記念×Gratte」

期間:2024年8月2日(金)~9月29日(日)

開催店舗

東京都 アニメイト池袋本店

東京都 アニメイト秋葉原2号館

東京都 アニメイト渋谷

東京都 アニメイト吉祥寺パルコ

神奈川県 アニメイト横浜ビブレ

宮城県 アニメイト仙台

愛知県 アニメイト名古屋

大阪府 アニメイト大阪日本橋

岡山県 アニメイト岡山

クッキー出張販売店

東京都 アニメイト町田

北海道 アニメイト札幌

兵庫県 アニメイト三宮

京都府 アニメイト京都

福岡県 アニメイト福岡パルコ

新潟県 アニメイト新潟

広島県 アニメイト広島

長野県 アニメイト長野

静岡県 アニメイト静岡パルコ

※クッキー出張販売店ではグラッテの販売は行われない。

(c) 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c) 堀越耕平/集英社 (c)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会