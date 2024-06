【小田原 グルメレポ】MAI CAFE - 心落ち着く雰囲気のなか、…

小田原駅を出て、小田原郵便局へ向かって歩いて10分ほど、大通りを曲がった先にあるベトナムカフェMAI CAFE (マイカフェ)。緑が飾られた心落ち着く雰囲気のなかで、地元食材を使用した本格ベトナム料理を楽しむことができます。

素敵な看板がお出迎えしてくれます。平日・土日ともに10時から営業されており、今回は開店後すぐにお伺いして早めのランチをいただきます。

外にはベンチがあり、ワンちゃんと一緒の利用もOKとのこと。春や秋など外に出るのが気持ちいい季節には、こちらの席を利用するのもいいですね。

お店の隣には駐車場もあり、車で来ることもできます。近くにはコインパーキングもあるので、もしこちらの駐車場が埋まっていても安心です。

ノスタルジックな雰囲気で、心落ち着く店内

店内には、2~6人用のテーブル、1人からも利用しやすいカウンター席がありました。大きなガラス戸から入る自然光と飾られた緑、ノスタルジックなインテリアが気持ちをほっとさせてくれます。つい長居をしたくなりそうです。

地元食材を活かした本格ベトナム料理

今回いただいたのは、焼き豚ビーフン(税込1,100円)。

野菜がたっぷり乗っていて、外食で野菜不足が気になる自分にはとっても嬉しい。豚肉は外側はカリッと香ばしく焼かれていて、噛むとジューシー。フレッシュな野菜、米麺とマッチします。

具材と米麺のバランスが良く、飽きずに最後までいただけました。

汁なしビーフンの他にもバインミーや、温かいフォーもメニューにありました。フォーは塩味がきつくなく、出汁の優しい味わいが常連のお客様にも好評とのこと。

今回一緒に注文したレモンジュースは、さっぱりとした味わいで疲れた体にとても沁みました…甘すぎず、レモンの酸味と風味をしっかり感じることができ、柑橘好きさんにおすすめです。

店内には子供用の椅子も用意されていました。以前子どもとベビーカーで訪れた際にも快く迎えてくださり、小さい子どもと一緒でも気持ちよく利用することができました。

お店の雰囲気がつい心を引くようで、立ち止まる方も多く、信号待ちをする車のドライバーさんもお店を覗いている姿が印象的でした。大きな窓から見える外の景色が心を穏やかにしてくれ、食事をいただきながら店内でゆっくりとした時間を過ごすことができました。

店舗紹介

【MAI CAFE/マイカフェ】■住所:神奈川県小田原市本町2-2-5■電話番号:080-4815-3220■営業時間:10:00〜16:00■定休日:日曜(不定休あり。Instagramで最新カレンダーをご確認ください)■駐車場:あり■ベビーカー:可

