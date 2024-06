Mrs. GREEN APPLE大森元貴「高所恐怖症ですからね…」新テレビCM撮影裏話を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月3日(月)の放送では、「コカ・コーラ」の新テレビCM撮影について語りました。Mrs. GREEN APPLEが出演する「コカ・コーラ」の新テレビCM「Coke STUDIO 魔法のはじまり」編が6月3日(月)から放送スタート。Coke STUDIOキャンペーンソングとして書き下ろしたMrs. GREEN APPLEの新曲「コロンブス」が起用されています。大森:去年に続いて2年連続ということで。みなさん、もう観てくれたかな?若井:最初、メンバーが駆け出して!藤澤:飛んでいく大森! そして、みんなで続いて飛んでいく!!大森:撮影すごかったですよね! うち(Mrs. GREEN APPLE)3分の2、高所恐怖症ですからね!若井:僕と(大森)元貴が!大森:2人が頑張っている姿、りょうちゃん(藤澤涼架)の楽しんでいる姿を見ていただけたらなと願います!番組では他にも、大森がよく体験すると言う“金縛り”に関するトークを展開する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/