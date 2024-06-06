TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」の放送・配信日が明らかに。併せて、30秒のPVも到着した。

ワーナーブラザースジャパンがプロデュースする「異世界スーサイド・スクワッド」は、DCコミックス「スーサイド・スクワッド」をもとにしたオリジナルアニメ。異世界を舞台に、ハーレイ・クインやジョーカーといったおなじみのヴィランたちの活躍が描かれる。TOKYO MX、BS11で7月5日24時30分より放送され、同時刻にABEMAでも配信。追って、各配信サイトでも見放題配信や各話レンタル配信が開始される。

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」

放送情報

TOKYO MX、BS11：2024年7月5日（金）24:30～

配信情報

ABEMA アニメ SPECIAL3 チャンネル：2024年7月5日（金）24:30～

見放題配信

ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：2024年7月5日（金）より毎週金曜日25:00～

Prime Video、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～

各話レンタル配信

Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～

J:COM STREAM、milplus、TELASA、iTSCOMオンデマンド：2024年7月9日（火）より毎週火曜日0:00～

スタッフ

監督：長田絵里

シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司

キャラクターデザイン原案：天野明

キャラクターデザイン：細田直人

音楽：末廣健一郎

オープニングテーマ：布袋寅泰「Another World」

プロデュース：Warner Bros. Japan

アニメーション制作：WIT STUDIO

キャスト

ハーレイ・クイン：永瀬アンナ

ジョーカー：梅原裕一郎

デッドショット：山口令悟

ピースメイカー：子安武人

クレイフェイス：福山潤

キング・シャーク：木村昴

リック・フラッグ：八代拓

カタナ：安済知佳

アマンダ・ウォラー：くじら

フィオネ：上田麗奈

アルドラ：能登麻美子

セシル：福島潤

Suicide Squad and all related characters and elements (c) ＆ TM DC (c)2023 Warner Bros. Japan LLC