あfろ原作によるTVアニメ「ゆるキャン△ SEASON3」のイメージビジュアル第7弾が到着した。
イメージビジュアル第7弾には、本日6月6日放送の第10話から登場する新キャラクターの瑞浪絵真と中津川メイをデザイン。ベンチに座って膝にタブレットを置き、右手にはペンタブを持つ絵真と、そんな絵真を後ろから覗き込むメイが描かれた。絵真役は指出毬亜、メイ役は天野心愛が演じる。
TVアニメ「ゆるキャン△ SEASON3」
放送情報
AT-X：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:00～ ※リピート放送あり、月曜日11:00～、水曜日17:00～
TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:30～
BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
サンテレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
KBS京都：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
北海道テレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:25～
テレビ愛知：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:35～
YBS山梨放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日10:27～
テレビ新潟：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:05～
SBSテレビ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:55～
配信情報
dアニメストア、ABEMA：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:30～
U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、バンダイチャンネル、HAPPY!動画、ニコニコ動画：2024年4月9日（火）～順次配信予定
スタッフ
原作：あfろ（芳文社「COMIC FUZ」掲載）
監督：登坂晋
シリーズ構成：ピエール杉浦
キャラクターデザイン：橋本尚典
色彩設計：長谷川美穂（緋和）
美術監督：権瓶岳斗（グーフィー）
背景美術：Creative Freaks
撮影監督：小川克人（チップチューン）
音楽：立山秋航
音響監督：高寺たけし
アニメーション制作：エイトビット
キャスト
各務原なでしこ：花守ゆみり
志摩リン：東山奈央
大垣千明：原紗友里
犬山あおい：豊崎愛生
斉藤恵那：高橋李依
土岐綾乃：黒沢ともよ
ナレーション：大塚明夫
(c)あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト