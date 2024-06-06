あfろ原作によるTVアニメ「ゆるキャン△ SEASON3」のイメージビジュアル第7弾が到着した。

イメージビジュアル第7弾には、本日6月6日放送の第10話から登場する新キャラクターの瑞浪絵真と中津川メイをデザイン。ベンチに座って膝にタブレットを置き、右手にはペンタブを持つ絵真と、そんな絵真を後ろから覗き込むメイが描かれた。絵真役は指出毬亜、メイ役は天野心愛が演じる。

TVアニメ「ゆるキャン△ SEASON3」

放送情報

AT-X：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:00～ ※リピート放送あり、月曜日11:00～、水曜日17:00～

TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:30～

BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～

サンテレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～

KBS京都：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～

北海道テレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:25～

テレビ愛知：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:35～

YBS山梨放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日10:27～

テレビ新潟：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:05～

SBSテレビ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:55～

配信情報

dアニメストア、ABEMA：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:30～

U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、バンダイチャンネル、HAPPY!動画、ニコニコ動画：2024年4月9日（火）～順次配信予定

スタッフ

原作：あfろ（芳文社「COMIC FUZ」掲載）

監督：登坂晋

シリーズ構成：ピエール杉浦

キャラクターデザイン：橋本尚典

色彩設計：長谷川美穂（緋和）

美術監督：権瓶岳斗（グーフィー）

背景美術：Creative Freaks

撮影監督：小川克人（チップチューン）

音楽：立山秋航

音響監督：高寺たけし

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

各務原なでしこ：花守ゆみり

志摩リン：東山奈央

大垣千明：原紗友里

犬山あおい：豊崎愛生

斉藤恵那：高橋李依

土岐綾乃：黒沢ともよ

ナレーション：大塚明夫

(c)あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト