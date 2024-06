フィール・ヤング(祥伝社)による新しいWebマンガサイト・OUR FEEL(アワフィール)が、本日6月6日にオープンした。

「どんな気持ちも、わたしだけのもの。」をテーマとして掲げるOUR FEEL。レーベルキャラクターは和山やまの描き下ろしによるもので、サイトを訪れるたびにさまざまな表情を見せてくれる。サイトは毎月第1・第3木曜日に更新。オープンを記念し、イラストレーター・マツオヒロミによるお祝いイラストのほか、OUR FEEL編集部が立ち上げに関しての思いをつづったコメントが公開されている。

連載開始作品として、本日8タイトルを公開。ma2がLINEマンガで連載していた「私たちが恋する理由」がOUR FEELに移籍し連載を再開させるほか、「私たちが恋する理由」に登場する伊丹を主人公としたスピンオフ「僕たちが恋する理由」が始動した。はるな檸檬が文春オンライン内のBUNCOMIで発表していた「ファッション!!」も移籍し、発売中の単行本5巻から先の物語がつづられる。

そのほか「恋の呪いは愛で解け」の須賀千夏によるグルメラブストーリー「今日も月夜に君のめし」、「わたし、今日から『おひとりさま』」で知られるきよね駿の青春物語「パペット・イン・ザ・シティ」が連載開始となる。ショート連載作品としてカレー沢薫「レベル1から考えるお金の話」、花原史樹「ねんねんころころ」、nakami「ロンロン、沼を知る」がスタート。6月20日にはいくえみ綾による「猫のいるウチ便り」の配信を予定している。

また、ヤマシタトモコが「違国日記」完結後初めて執筆した読み切り「SUGAR GIRL」も公開。今後は安野モヨコの新作「水晶とアブソリュート」も今夏登場を予定している。また、6月20日には「婚姻届に判を捺しただけですが」の有生青春による「元ヒロイン、モブになる」が連載開始予定。ためこう、こだまはつみも作品を発表予定で、「恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました」の美麻りんが新作「キスより先に誓います」を準備中だ。

OUR FEEL編集部コメント

『FEEL YOUNG』を30年以上制作する

マンガ制作会社シュークリームの編集部が、

新たなレーベル・WEBマンガサイトを立ち上げます。



「あなたの心はどこまでも自由」を掲げる

『FEEL YOUNG』のDNAを受け継ぎ、多様性に満ちた作品たちを

【電子配信】というフィールドでもお届けしたいと考えています。



レーベル名は[ OUR FEEL ]です。



この[ わたしたちの気持ち ]という名前に込めたのは、

現代を生きる"わたし"たちが抱く

どんな気持ちも描きたい、という思いです。



多様性に満ちた世界で生きるうえで、軸になるのは自分の気持ち。

「恋したい/したくない」「仕事したい/したくない」「結婚したい/したくない」

「すき」「きらい」「楽しい」「むかつく」「絶対許さない」などなど…。



どんな気持ちでも心に抱くのは自由で、

それは誰かに咎められたり、世間に謗られたりするものではない。



性別や年齢、ジャンルでラベリングしてしまわないで、

一人ひとりの"わたし"がそれぞれの立場から見える世界や、

その中で抱く恋愛・仕事・ジェンダー等への多様な気持ちを

マンガに描き、読む。



似ているけれど同じじゃない、

同じじゃないけれどわかりたいと願う、

自分とは違う"わたし"がここにはいます。



自らの心に従って生き、他者を尊重し、

古い価値観を是正せんとする

"わたしたち"はきっと互いに手を取り合える存在です。



[ OUR FEEL ]がお届けするマンガは、

あなたの心をどんなふうに震わせて、

どんなかたちの"わたしの気持ち"を生むでしょうか。



「どんな気持ちも、わたしだけのもの。」を合言葉に、

たくさんのマンガとの素敵な出会いをお届けしていきます。



今日からどうぞよろしくお願いいたします!



2024年6月6日

OUR FEEL編集部