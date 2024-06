5月10日から12日にかけて千葉・ZOZOマリンスタジアム、千葉・幕張メッセで行われた「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」の模様が、6月20日にMnet Japan、TBSチャンネル1で日韓同時放送・配信される。

「KCON JAPAN」史上最大規模で行われた今回の「MCOUNTDOWN STAGE」。ステージには&TEAM、8TURN、B.D.U、BOYNEXTDOOR、EPEX、Hi-Fi Un!corn、ILLIT、INI、IS:SUE、JO1、Kep1er、ME:I、NCT WISH、NiziU、P1Harmony、Red Velvet、TEMPEST、THE NEW SIX、The Wind、TWS、xikers、YENA、ZEROBASEONE、KEY(SHINee)、ジョン・ヨンファ(CNBLUE)、チャウヌ(ASTRO)、テヨン(少女時代)の計27組が出演した。

会場に足を運べなかった人も、放送をチェックしてみよう。

Mnet Japan / TBSチャンネル1「KCON JAPAN 2024 × M COUNTDOWN」

2024年6月20日(木)16:00~

