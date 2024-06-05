MONKEY MAJIKのニューアルバム「CIRCLES」が7月24日にリリースされる。
2023年1月発表の「curtain call」以来、およそ1年半ぶりのオリジナルアルバムとなる本作には新曲に加え、テレビ大阪で放送されたドラマ「地球の歩き方」のエンディングテーマ「The Good Life」、日本テレビ系「ぶらり途中下車の旅」のテーマソング「Borderline」、6月12日に配信リリースされるDef Techとのコラボ曲「O.G. Summer」を含む10曲を収録。通常盤のほか、スタジオライブ映像を収録したDVDおよびBlu-ray付きの初回生産限定盤も販売される。アルバム全収録曲やライブ映像の詳細は後日発表される。
またMONKEY MAJIKは10月から全国ツアー「MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 ～CIRCLES～」を開催。10月12日の北海道・Zepp Sapporoから12月1日の宮城・SENDAI GIGSまで計15会場でライブを行う。公式ファンクラブ「MONKEY MAJIK MOBILE FAN CLUB」では会員を対象に、チケットの先行予約を受け付けている。
MONKEY MAJIK「CIRCLES」収録内容
CD
・The Good Life
・Borderline
・O.G. Summer（MONKEY MAJIK x Def Tech）
ほか全10曲収録予定。
初回生産限定盤付属DVD / Blu-ray
・スタジオライブ映像
MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 ～CIRCLES～
2024年10月12日（土）北海道 Zepp Sapporo
2024年10月14日（月・祝）青森県 青森Quarter
2024年10月26日（土）石川県 Kanazawa AZ
2024年10月27日（日）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE
2024年11月3日（日・祝）愛知県 Zepp Nagoya
2024年11月4日（月・振休）大阪府 Zepp Namba（OSAKA）
2024年11月7日（木）佐賀県 SAGA GEILS
2024年11月9日（土）福岡県 Zepp Fukuoka
2024年11月10日（日）鹿児島県 CAPARVO HALL
2024年11月17日（日）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）
2024年11月21日（木）広島県 LIVE VANQUISH
2024年11月23日（土・祝）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2024年11月24日（日）香川県 DIME
2024年11月30日（土）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN
2024年12月1日（日）宮城県 SENDAI GIGS