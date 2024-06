YUKIが6月12日に12枚目のオリジナルアルバム「SLITS」をリリースする。

2023年2月発売の「パレードが続くなら」以来、約1年半ぶりにリリースされるYUKIのアルバム「SLITS」。本作には5月にリリースされた両A面シングル「こぼれてしまうよ / Hello, it’s me」の2曲に新曲を10曲加えた全12曲が収録される。初回生産限定盤には、昨年開催されたファンクラブ会員限定ライブ「YUKI LIVE "little night music"」東京公演のライブ音源を収めたライブCDが付属する。

YUKI「SLITS」収録内容

DISC 1

01. Now Here

02. 雨宿り

03. 流星slits

04. Hello, it's me

05. ユニヴァース

06. 追いかけたいの

07. 金色の船

08. One, One, One

09. 友達

10. パ・ラ・サイト

11. こぼれてしまうよ

12. 風になれ

DISC 2(初回生産限定盤のみ)

YUKI LIVE “little night music” 2023年9月16日 東京・Zepp DiverCity

01. タイムカプセル

02. プレゼント

03. ラスボス

04. 忘れる唄

05. Dreamin'

06. 私の瞳は黒い色

07. さよならバイスタンダー