アニメ「怪 ～ayakashi～ 化猫」「モノノ怪」が、6月12日より順次、テレ東で再放送されることが決定した。

「怪 ～ayakashi～ 化猫」は、2006年にフジテレビの「ノイタミナ」枠で放送されたTVアニメ「怪 ～ayakashi～」の一編。人々をつけねらう化猫が起こす怪死事件にまつわる物語が全3話で描かれた。「モノノ怪」は「怪 ～ayakashi～ 化猫」から派生し、2007年に同じく放送された「ノイタミナ」枠で放送されたTVアニメ。薬売りの男がモノノ怪に立ち向かう冒険譚が展開される。

テレ東では「怪 ～ayakashi～ 化猫」を6月12日より毎週水曜日25時半より3週連続で放送。「モノノ怪」全12話は、テレ東系列で7月9日より毎週火曜日24時よりオンエア予定だ。

シリーズ最新作となる「劇場版モノノ怪 唐傘」は7月26日公開。モノノ怪を追って大奥にやってきた薬売りが、大奥に隠された恐ろしくも切ない真実に触れるとき、退魔と救済の儀が始まる。

アニメ「怪 ～ayakashi～ 化猫」（全3話）

テレ東：2024年6月12日（水）より毎週水曜日25:30～

アニメ「モノノ怪」（全12話）

テレ東系列：2024年7月9日（火）より毎週火曜日24:00～