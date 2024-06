アニメ「KING OF PRISM」シリーズ最新作となる劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の8月公開を記念し、「KING OF PRISM by PrettyRhythm」をはじめとする関連作4作品がYouTubeで無料公開される。

「YouTube無料上映会『煌めきいっぱい広めたい!キンプリチューブ』」と題したこの施策では、劇場版第1作「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、劇場版第2作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」、舞台第1作「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」、舞台第2作「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」をエイベックス・ピクチャーズ公式YouTubeでプレミア公開する。6月7日より毎週金曜日19時より1作品ずつプレミア公開され、それぞれ公開翌々日の日曜日23時59分までアーカイブ視聴が可能だ。最新作に向け、これまでのストーリーをおさらいしてみては。

劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は8月16日公開。2019年に劇場公開およびTV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が、新規パートを加えて再構成される。

「YouTube無料上映会『煌めきいっぱい広めたい!キンプリチューブ』」スケジュール

2024年6月7日(金)19:00~ 「KING OF PRISM by PrettyRhythm」

2024年6月14日(金)19:00~ 舞台「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」

2024年6月21日(金)19:00~ 「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」

2024年6月28日(金)19:00~ 舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

2024年8月16日(金)公開

スタッフ

監督:菱田正和

脚本:青葉譲

キャラクターデザイン:松浦麻衣 / 原将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦 / 乙部善弘 / 今中菜々

プリズムジャンプ原案:加藤大典

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ / シンソフィア / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

製作:KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス:小林竜之

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹