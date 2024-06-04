6月17日19:00より生放送されるTBS系「CDTVライブ！ライブ！」にILLIT、稲葉浩志（B'z）、XG、SEKAI NO OWARI、timelesz、Travis Japan、MY FIRST STORY×HYDE、マカロニえんぴつ、Little Black Dressが出演する。
ソロで「CDTVライブ！ライブ！」初登場となる稲葉は、ソロアルバム「只者」の収録曲「NOW」と人気ナンバー「羽」を披露。SEKAI NO OWARIはドラマ「9ボーダー」の主題歌「Romantic」を届ける。
timeleszは山下智久がプロデュースと作詞を手がけた新曲「Anthem」、Travis Japanはドラマ「東京タワー」の挿入歌「Sweetest Tune」をパフォーマンス。XGはグループ初のオールラップソング「WOKE UP」、ILLITはヒットナンバー「Magnetic」を披露する。
MY FIRST STORY × HYDEはアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」のオープニング主題歌「夢幻」、マカロニえんぴつは「紅茶花伝」のCMソング「poole」をパフォーマンス。Little Black Dressは川谷絵音（indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、ichikoro、美的計画、礼賛）が作詞作曲を手がけた楽曲「恥じらってグッバイ」を歌唱する。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！」
2024年6月17日（月）19:00～20:55
＜出演者 / 披露楽曲＞
ILLIT「Magnetic」
稲葉浩志「NOW」「羽」
XG「WOKE UP」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
timelesz「Anthem」
Travis Japan「Sweetest Tune」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
マカロニえんぴつ「poole」
Little Black Dress「恥じらってグッバイ」