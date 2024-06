6月17日19:00より生放送されるTBS系「CDTVライブ!ライブ!」にILLIT、稲葉浩志(B'z)、XG、SEKAI NO OWARI、timelesz、Travis Japan、MY FIRST STORY×HYDE、マカロニえんぴつ、Little Black Dressが出演する。

ソロで「CDTVライブ!ライブ!」初登場となる稲葉は、ソロアルバム「只者」の収録曲「NOW」と人気ナンバー「羽」を披露。SEKAI NO OWARIはドラマ「9ボーダー」の主題歌「Romantic」を届ける。

timeleszは山下智久がプロデュースと作詞を手がけた新曲「Anthem」、Travis Japanはドラマ「東京タワー」の挿入歌「Sweetest Tune」をパフォーマンス。XGはグループ初のオールラップソング「WOKE UP」、ILLITはヒットナンバー「Magnetic」を披露する。

MY FIRST STORY × HYDEはアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」のオープニング主題歌「夢幻」、マカロニえんぴつは「紅茶花伝」のCMソング「poole」をパフォーマンス。Little Black Dressは川谷絵音(indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、ichikoro、美的計画、礼賛)が作詞作曲を手がけた楽曲「恥じらってグッバイ」を歌唱する。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2024年6月17日(月)19:00~20:55

<出演者 / 披露楽曲>

ILLIT「Magnetic」

稲葉浩志「NOW」「羽」

XG「WOKE UP」

SEKAI NO OWARI「Romantic」

timelesz「Anthem」

Travis Japan「Sweetest Tune」

MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」

マカロニえんぴつ「poole」

Little Black Dress「恥じらってグッバイ」