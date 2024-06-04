ヤクルト・長岡秀樹 (C) Kyodo News

◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

281,327票　山﨑福也（日本ハム）

145,557票　佐々木朗希（ロッテ）

121,320票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

306,022票　河野竜生（日本ハム）

149,004票　松本裕樹（ソフトバン）

139,651票　Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

428,872票　田中正義（日本ハム）

176,839票　則本昂大（楽天）

137,725票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

435,594票　田宮裕涼（日本ハム）

192,910票　森友哉（オリックス）

156,654票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

384,231票　A.マルティネス（日本ハム）

207,534票　山川穂高（ソフトバンク）

166,227票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

253,005票　上川畑大悟（日本ハム）

203,623票　外崎修汰（西武）

172,225票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

408,162票　郡司裕也（日本ハム）

196,584票　宗佑磨（オリックス）

159,549票　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

247,081票　水野達稀（日本ハム）

238,070票　紅林弘太郎（オリックス）

231,057票　源田壮亮（西武）

＜外野手＞

532,318票　万波中正（日本ハム）

419,595票　柳田悠岐（ソフトバンク）

371,776票　近藤健介（ソフトバンク）

300,367票　松本 剛（日本ハム）

242,965票　周東 佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

245,039票　中村剛也（西武）

162,616票　L.セデーニョ（オリックス）

162,222票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

182,490票　才木浩人（阪神）

94,527票　東克樹（DeNA）

77,508票　菅野智之（巨人）

＜中継ぎ投手＞

225,304票　岩崎優（阪神）

149,039票　西舘勇陽（巨人）

101,968票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

364,605票　Ｒ.マルティネス（中日）

122,073票　Ｊ.ゲラ（阪神）

116,689票　栗林良吏（広島）

＜捕手＞

247,703票　山本祐大（DeNA）

151,905票　中村悠平（ヤクルト）

134,321票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

361,697票　岡本和真（巨人）

169,745票　中田翔（中日）

145,747票　大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

261,226票　牧秀悟（DeNA）

234,451票　中野拓夢（阪神）

140,199票　田中 幹也（中日）

＜三塁手＞

399,035票　村上宗隆（ヤクルト）

158,072票　坂本勇人（巨人）

134,352票　宮﨑敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

207,783票　村松開人（中日）

207,166票　長岡秀樹（ヤクルト）

157,311票　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

412,875票　近本光司（阪神）

374,839票　細川成也（中日）

289,011票　筒香嘉智（DeNA）

241,887票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

217,194票　森下翔太（阪神）