◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
281,327票 山﨑福也（日本ハム）
145,557票 佐々木朗希（ロッテ）
121,320票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
306,022票 河野竜生（日本ハム）
149,004票 松本裕樹（ソフトバン）
139,651票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
428,872票 田中正義（日本ハム）
176,839票 則本昂大（楽天）
137,725票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
435,594票 田宮裕涼（日本ハム）
192,910票 森友哉（オリックス）
156,654票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
384,231票 A.マルティネス（日本ハム）
207,534票 山川穂高（ソフトバンク）
166,227票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
253,005票 上川畑大悟（日本ハム）
203,623票 外崎修汰（西武）
172,225票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
408,162票 郡司裕也（日本ハム）
196,584票 宗佑磨（オリックス）
159,549票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
247,081票 水野達稀（日本ハム）
238,070票 紅林弘太郎（オリックス）
231,057票 源田壮亮（西武）
＜外野手＞
532,318票 万波中正（日本ハム）
419,595票 柳田悠岐（ソフトバンク）
371,776票 近藤健介（ソフトバンク）
300,367票 松本 剛（日本ハム）
242,965票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
245,039票 中村剛也（西武）
162,616票 L.セデーニョ（オリックス）
162,222票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
182,490票 才木浩人（阪神）
94,527票 東克樹（DeNA）
77,508票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
225,304票 岩崎優（阪神）
149,039票 西舘勇陽（巨人）
101,968票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
364,605票 Ｒ.マルティネス（中日）
122,073票 Ｊ.ゲラ（阪神）
116,689票 栗林良吏（広島）
＜捕手＞
247,703票 山本祐大（DeNA）
151,905票 中村悠平（ヤクルト）
134,321票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
361,697票 岡本和真（巨人）
169,745票 中田翔（中日）
145,747票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
261,226票 牧秀悟（DeNA）
234,451票 中野拓夢（阪神）
140,199票 田中 幹也（中日）
＜三塁手＞
399,035票 村上宗隆（ヤクルト）
158,072票 坂本勇人（巨人）
134,352票 宮﨑敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
207,783票 村松開人（中日）
207,166票 長岡秀樹（ヤクルト）
157,311票 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
412,875票 近本光司（阪神）
374,839票 細川成也（中日）
289,011票 筒香嘉智（DeNA）
241,887票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
217,194票 森下翔太（阪神）