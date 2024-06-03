◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は3日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
両リーグ最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）がトップで、50万票超えの得票数を獲得。またパ・リーグ遊撃手部門で、水野達稀（日本ハム）が、源田壮亮（西武）・紅林弘太郎（オリックス）を抜き1位に浮上した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
263,497票 山﨑福也（日本ハム）
137,503票 佐々木朗希（ロッテ）
114,990票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
286,586票 河野竜生（日本ハム）
142,399票 松本裕樹（ソフトバン）
133,052票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
404,469票 田中正義（日本ハム）
167,407票 則本昂大（楽天）
131,048票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
411,109票 田宮裕涼（日本ハム）
183,237票 森友哉（オリックス）
148,523票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
361,170票 A.マルティネス（日本ハム）
198,182票 山川穂高（ソフトバンク）
156,577票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
236,788票 上川畑大悟（日本ハム）
192,246票 外崎修汰（西武）
164,500票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
384,070票 郡司裕也（日本ハム）
186,325票 宗佑磨（オリックス）
151,280票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
230,901票 水野達稀（日本ハム）
226,095票 紅林弘太郎（オリックス）
218,674票 源田壮亮（西武）
＜外野手＞
501,016票 万波中正（日本ハム）
401,277票 柳田悠岐（ソフトバンク）
352,492票 近藤健介（ソフトバンク）
280,886票 松本 剛（日本ハム）
231,160票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
230,510票 中村剛也（西武）
155,822票 L.セデーニョ（オリックス）
152,904票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
173,687票 才木浩人（阪神）
88,386票 東克樹（DeNA）
73,810票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
214,104票 岩崎優（阪神）
141,164票 西舘勇陽（巨人）
95,234票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
344,597票 Ｒ.マルティネス（中日）
116,535票 Ｊ.ゲラ（阪神）
109,300票 栗林良吏（広島）
＜捕手＞
233,721票 山本祐大（DeNA）
140,583票 中村悠平（ヤクルト）
127,591票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
343,418票 岡本和真（巨人）
159,772票 中田翔（中日）
138,454票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
246,984票 牧秀悟（DeNA）
222,656票 中野拓夢（阪神）
131,154票 田中 幹也（中日）
＜三塁手＞
377,076票 村上宗隆（ヤクルト）
149,946票 坂本勇人（巨人）
125,748票 宮﨑敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
196,074票 村松開人（中日）
192,680票 長岡秀樹（ヤクルト）
149,550票 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
392,103票 近本光司（阪神）
354,251票 細川成也（中日）
273,297票 筒香嘉智（DeNA）
228,053票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
206,346票 森下翔太（阪神）