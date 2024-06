2024明治安田J2リーグ第18節が1日と2日に行われた。

6位レノファ山口が、首位の清水エスパルスを撃破。14分に吉岡雅和が先制点を挙げると、27分には佐藤謙介が強烈なミドルシュートを突き刺して山口がリードを広げる。後半は何度か清水に決定機を作られたものの、山口が2点のリードを守り切って完封勝利を収めた。山口は直近5戦で4勝1分となった。

清水を追いかける2位V・ファーレン長崎は、敵地で水戸ホーリーホックと対戦し、開始3分にエジガル・ジュニオが先制点を挙げる。47分と61分に落合陸の2ゴールで水戸の逆転を許したものの、63分にエジガル・ジュニオが試合を振り出しに戻す。

すると同試合の終了間際に一悶着。長崎のマテウス・ジェズスがペナルティエリア内で倒されると、主審は一度ノーファウルの判定を下したものの、他の審判からの助言を受けてPKに判定を変更する。水戸側が猛抗議したものの判定は再度覆らず、約7分間の中断の末にフアンマ・デルガドがPKを沈めて、長崎が土壇場で勝ち点「3」を手に入れた。長崎は3連勝で16戦無敗となり、清水との勝ち点差を「1」に縮めた。

横浜FCは試合終了間際に櫻川ソロモンが決勝点を挙げて愛媛FCを相手に劇的な逆転勝利。横浜FCは3連勝となった。ベガルタ仙台はいわきFCとの上位対決を2-1で制した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第18節

▼6月1日(土)

藤枝MYFC 2-1 ヴァンフォーレ甲府

大分トリニータ 1-2 徳島ヴォルティス

ジェフユナイテッド千葉 2-1 ファジアーノ岡山

横浜FC 2-1 愛媛FC

▼6月2日(日)

いわきFC 1-2 ベガルタ仙台

水戸ホーリーホック 2-3 V・ファーレン長崎

ザスパ群馬 0-0 モンテディオ山形

レノファ山口FC 2-0 清水エスパルス

鹿児島ユナイテッドFC 0-0 ブラウブリッツ秋田

栃木SC 1-3 ロアッソ熊本

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 清水(40/+14)

2位 長崎(39/+19)

3位 横浜FC(34/+15)

4位 仙台(32/+3)

5位 山口(31/+11)

6位 岡山(30/+9)

7位 千葉(27/+16)

8位 いわき(27/+11)

9位 秋田(24/+2)

10位 藤枝(24/-9)

11位 大分(23/0)

12位 甲府(22/+1)

13位 愛媛(22/-5)

14位 徳島(22/-9)

15位 山形(21/-5)

16位 熊本(20/-9)

17位 水戸(18/-4)

18位 鹿児島(15/-17)

19位 栃木(13/-23)

20位 群馬(8/-20)

◆■第19節の対戦カード

▼6月8日(土)

15:00 秋田 vs 熊本

18:00 甲府 vs 仙台

18:00 清水 vs 藤枝

18:00 徳島 vs 横浜FC

18:00 愛媛 vs 水戸

19:00 栃木 vs 群馬

19:00 山口 vs 千葉

▼6月9日(日)

14:00 山形 vs 大分

19:00 岡山 vs 鹿児島

▼6月26日(水)

19:00 長崎 vs いわき