乃木坂46井上和、Mrs. GREEN APPLEとの対バンライブの感想語る「大森さんの歌声が綺麗すぎた」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月27日(月)の放送では、「乃木坂LOCKS!」のパーソナリティをつとめる乃木坂46の賀喜遥香と井上和が登場。5月21日(火)、22日(水)に開催された、Mrs. GREEN APPLEの対バンライブ「Mrs. TAIBAN LIVE 2024」(※乃木坂46は5月21日(火)にゲスト出演)の感想を語り合いました。この記事では、リスナーから寄せられた対バンライブの感想を紹介します。<リスナーからのメッセージ>対バン初参戦、素敵な経験になりました。互いが互いのファンでありつつ、アーティストとしてリスペクトを感じられるあの空間が最高です。大森さん参加の「きっかけ」(乃木坂46の楽曲)を食らえるとは! 10月の定期公演も、ぜひとも当てたいです! 大森さん、僕はあの感じで展開されるMCが好きですよ!賀喜・井上:(笑)。大森:すみません、乃木坂さんたちが丁寧なMCでしたから、我々の乱暴なMCが目立っちゃったっていう感じですね(笑)。<リスナーからのメッセージ>にゃぎ(井上和)も元貴くんも見れて最高でした! 元貴くんの「きっかけ」エグかった。声量がバケモン(笑)!大森:ありがとうございます!「きっかけ」、お邪魔しましたが大丈夫そうでした?賀喜:すごかったです!井上:ある意味大丈夫じゃなかったです(笑)。メンバーが大森さんの歌声に聴き惚れちゃって、(ステージ上での)移動を間違えることもありました(笑)。賀喜:綺麗すぎてね(笑)。井上:本当に、綺麗すぎて一緒に歌わせていただけるのが本当に(嬉しかった)!大森:こちらこそですよ! 「きっかけ」は乃木坂さんたちにとって大事な曲ですから、ありがたかったです。若井:感動しました!藤澤:僕も若井も袖で観させていただいていたんですけど、お客さんの歓声がすごかったね! すごい盛り上がっていて、僕たちも嬉しかったです。ありがとうございます!賀喜:こちらこそ、ありがとうございます!井上:ありがとうございます!番組では他にも、賀喜と井上がミセスのライブを観た感想を語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/