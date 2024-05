乃木坂46井上和「気づいたら口が開いていました（笑）！」Mrs. GREEN APPLE“対バン”ステージを観た感想は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月27日(月)の放送では、「乃木坂LOCKS!」のパーソナリティをつとめる乃木坂46の賀喜遥香と井上和が登場。5月21日(火)、22日(水)に開催された、Mrs. GREEN APPLEの対バンライブ「Mrs. TAIBAN LIVE 2024」(※乃木坂46は5月21日(火)にゲスト出演)の感想を語り合いました。大森:いや~、楽しかったですね! ミセスは観てくれました?賀喜:裏で観ていました!大森:聞くのはちょっとおこがましいですけど、どうですか!?井上:本当にすごく楽しかったです! 私たちも最初に乃木坂のライブでステージに立たせていただいて、そこで感じた空気感と、やっぱりガラッと空気感が変わったのを裏でもめちゃくちゃ感じて。モニター越しに観させていただいていたんですけど、気づいたら口が開いていました! で、途中で(口を)閉めなきゃと思ったぐらい、すごく引き込まれるライブでした! めっちゃ楽しかったです!大森:嬉しいね!番組では他にも、リスナーから届いたライブの感想を紹介したり、質問に答える場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/