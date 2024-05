The BirthdayのライブBlu-rayおよびライブアルバムのアナログ盤「LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 "GO WEST.YOUNGMAN"」が、チバユウスケ(Vo, G)の誕生日である7月10日にリリースされる。

昨年4月に食道がんを公表し、治療に専念すべく活動を休止していたが、同年11月にこの世を去ったチバ。本作には2022年11月から12月にかけて実施された彼の生前最後のツアー「The Birthday TOUR 2022『GO WEST.YOUNGMAN』」より、12月8日の東京・中野サンプラザホール公演の模様が収められる。パッケージはBlu-ray単品、アナログ盤単品に加え、Blu-rayとアナログ盤に写真集を付属した限定BOXの3形態で販売される。

また2022年12月発表のEP「月夜の残響 ep.」と2024年4月発表のEP「April」のアナログ化も決定。こちらも7月10日に同時リリースされる。

The Birthday「LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 "GO WEST.YOUNGMAN"」収録曲

01. トランペット

02. COME TOGETHER

03. アンチェイン

04. ある朝

05. BECAUSE

06. 声

07. スカイブルー

08. LUST -チェリーの入ったリンゴ酒を見て想うこと-

09. 抱きしめたい

10. 24時

11. DIABLO ~HASHIKA~

12. あの娘のスーツケース

13. LOVE ROCKETS

14. 咆哮

15. ギムレット

16. ブラックバードカタルシス

17. ヘッドライト

18. READY STEADY GO

19. ローリン

The Birthday「月夜の残響 ep.」収録曲

SIDE A

01. 咆哮

02. トランペット

SIDE B

01. スカイブルー

02. LOVE ROCKETS

The Birthday「April」収録曲

SIDE A

01. サイダー

02. S.P.L

SIDE B

01. I SAW THE LIGHT