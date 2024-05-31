7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の第7弾出演アーティストおよびステージ割が発表された。

今回の発表で最終日のGREEN STAGEに出演が決定したずっと真夜中でいいのに。をはじめ、iri、2manydjs、あらかじめ決められた恋人たちへ、チャラン・ポ・ランタン、NENE（ゆるふわギャング）らの出演が明らかに。初日のGREEN STAGEに登場するフジロック発スペシャルバンド・ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRAにはトータス松本（ウルフルズ）、TOSHI-LOW（BRAHMAN）、後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）、GLIM SPANKY、Usが参加する。最終日のRED MARQUEEではLOSALIOSとThe Birthday（クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ）が「WEEKEND LOVERS 2024 "with You"」と題して、ロックパーティー「WEEKEND LOVERS」を11年ぶりに開くことも発表された。

FUJI ROCK FESTIVAL '24

2024年7月26日（金）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

Awich / オマー・アポロ / マカロニえんぴつ / Friko / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後藤正文、GLIM SPANKY、US / indigo la End

WHITE STAGE

ペギー・グー / レミ・ウルフ / iri / テディ・スウィムズ / 大貫妙子 / Lucky Kilimanjaro

RED MARQUEE

フローティング・ポインツ / キング・クルール / THE SPELLBOUND / エリカ・デ・カシエール / イエロー・デイズ / 新東京（Selected by ROOKIE A GO-GO）

PLANET GROOVE

電気グルーヴ / ジャックス・ジョーンズ / Notd / group_inou

FIELD OF HEAVEN

上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / Ghost-Note / チップ・ウィッカム / Original Love Jazz Trio / 家主 / 渋さ知らズオーケストラ

2024年7月27日（土）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

Kraftwerk / ベス・ギボンズ / MAN WITH A MISSION / 10-FEET / The Last Dinner Party / 東京スカパラダイスオーケストラ

WHITE STAGE

ガール・イン・レッド / サンファ / くるり / 折坂悠太（band） / THE BAWDIES / syrup16g

RED MARQUEE

KID FRESINO / ノーネーム / アイドレス / Glass Beams / アンジー・マクマホン / Hedigan's / Billyrrom

TRIBAL CIRCUS

2manydjs / Hiroko Yamamura / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U / SAMO

FIELD OF HEAVEN

THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / スガシカオ / キティー・リヴ / シアターブルック / トクマルシューゴ

2024年7月28日（日）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

Noel Gallagher's High Flying Birds / ずっと真夜中でいいのに。 / レイ / クリープハイプ / ルーファス・ウェインライト / No Party For Cao Dong

WHITE STAGE

Turnstile / キム・ゴードン / toe / The Jesus and Mary Chain / HEY-SMITH / Esne Beltza

RED MARQUEE

Ride / Fontaines D.C. / キタニタツヤ / WEEKEND LOVERS 2024 "with You" / Us / betcover!! / 森大翔

SUNDAY SESSION

ケニア・グレース / オリバー・ツリー / 250 / DJ KRUSH / KEN ISHII

FIELD OF HEAVEN

The Allman Betts Band / Celebration of The Meters / Yin Yin / Ali / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール

以下は出演者のみ決定しており、日程未定。

Gypsy Avalon

GLIM SPANKY / ケロポンズ with むぎ（猫） / Nenashi

アトミック・カフェ トーク

ジョー横溝 / 斎藤幸平 / 津田大介 / 安田菜津紀

アトミック・カフェ ライブ

いとうせいこう is the poet with 町田康 / 七尾旅人 / 夏川りみ / TOKYO TANAKA from MAN WITH A MISSION / and more

THE PALACE OF WONDER

CRYSTAL PALACE TENT

ADDIS PABLO with ROCKERS FAR EAST / ALI / CARIBBEAN DANDY / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / COLOMBIA EN CARNAVAL / コモエスタ 八重樫 / クンビア・キッド / DJ GONCHAN / ESNE BELTZA / ギャズ・メイオール / LOS RIZLAZ / MITSUKAZE / P.O.W ALL STAR DJS / PACHAMAMA / ルビ・フラッシュマン / THE RUDE PRESSURES / TOMMY FAR EAST / YIN YIN

PALACE ARENA

SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / bongjeingan / EYRIE / THE FOREVER YOUNG / 片想い / 曇ヶ原 / 真夏のデンデケデケデケ / NONE THE WiSER / ONI / る鹿 / SIX LOUNGE / Summer Eye / 東京初期衝動 / and more

PYRAMID GARDEN

青柳拓次 / あらかじめ決められた恋人たちへ / チャラン・ポ・ランタン / クロワッサンサーカス / DJ 今谷忠弘（ホテルニュートーキョー） / DJ KOTARO / DJ Quietstorm , VICK(tokyovitamin) , Budamonk / DJ TEZ / DJ ZAMIANG / el tempo / ホテルニュートーキョー guest 山嵜廣和（toe） / 角銅真実 DUO（角銅真実&巌裕美子） / 加藤登紀子 / 河口恭吾 / kiss the gambler / LOVE FOR NIPPON（bobin&kotang・Hanah Spring） / 光風トリオ / さらさ / 渋木さやか（ヨガワークショップ）

DAY DREAMING

ブライアン・バートン＝ルイス / DIGITALBLOCK DJS (CHOKO＆DAIJIRO) / DJ DARUMA＆JOMMY（PKCZ） / DUAL VISION / EMIRI / ERIMIYA / Herbalistek / Mari Sakurai / 7e / NENE（ゆるふわギャング） / PAS TASTA / Ryooky / TEITEI / TREKKIE TRAX CREW

GAN-BAN SQUARE

DJ TASAKA / E.O.U / in the blue shirt / 石野卓球 / 菊地成孔 / NTsKi+Jinya(D.A.N.) / Seiho / SUGIURUMN / SUNSEAKER / TAKU INOUE / Tigerdisco