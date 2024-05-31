Stray KidsのライブBlu-ray「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」が9月18日にリリースされる。
「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」は福岡・福岡PayPayドーム、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドームの4大ドームで行われ、合計34万人超を動員したツアー。本作にはStray Kidsにとって初の東京ドーム公演の模様が余すところなく収録されている。
完全生産限定盤と通常盤の2形態が用意され、完全生産限定盤には特典映像を収めた2枚目のBlu-ray、60ページにおよぶフォトブック、メンバーのサイン＆メッセージプリントが入った銀テープとバルーン、オリジナルフォトカード、ポストカートが付属。通常盤には20ページのフォトブック、連結オリジナルフォトカード、ステッカー、ポストカートが同梱される。
Stray Kids「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」収録曲
DISC 1
01. Battle Ground
02. FREEZE
03. ITEM
04. CASE 143 -Japanese ver.-
05. 神メニュー -Japanese ver.-
06. ALL IN
07. WOLFGANG
08. MIROH
09. REV IT UP（フィリックス / ソロ楽曲）
10. Don't Say（ハン / ソロ楽曲）
11. PERFUME（スンミン / ソロ楽曲）
12. Hug Me（アイエン / ソロ楽曲）
13. Limbo（リノ / ソロ楽曲）
14. BABY（バンチャン / ソロ楽曲）
15. MIC & BRUSH（ヒョンジン / ソロ楽曲）
16. 命（ミョン）（チャンビン / ソロ楽曲）
17. CIRCUS
18. TOPLINE（feat. Tiger JK）
19. S-Class
20. CHILL -Japanese ver.-
21. SLUMP -Japanese ver.-
22. SUPER BOARD
23. My Pace -Japanese ver.-
24. Question
25. Social Path（feat. LiSA）
26. MEGAVERSE
27. Hall of Fame
28. Astronaut
29. Star Lost
30. Fairytale
31. FAM
32. Haven
33. MIROH
DISC 2（完全生産限定盤）
・特典映像（内容は後日発表）