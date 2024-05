Stray KidsのライブBlu-ray「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」が9月18日にリリースされる。

「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」は福岡・福岡PayPayドーム、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドームの4大ドームで行われ、合計34万人超を動員したツアー。本作にはStray Kidsにとって初の東京ドーム公演の模様が余すところなく収録されている。

完全生産限定盤と通常盤の2形態が用意され、完全生産限定盤には特典映像を収めた2枚目のBlu-ray、60ページにおよぶフォトブック、メンバーのサイン&メッセージプリントが入った銀テープとバルーン、オリジナルフォトカード、ポストカートが付属。通常盤には20ページのフォトブック、連結オリジナルフォトカード、ステッカー、ポストカートが同梱される。

Stray Kids「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」収録曲

DISC 1

01. Battle Ground

02. FREEZE

03. ITEM

04. CASE 143 -Japanese ver.-

05. 神メニュー -Japanese ver.-

06. ALL IN

07. WOLFGANG

08. MIROH

09. REV IT UP(フィリックス / ソロ楽曲)

10. Don't Say(ハン / ソロ楽曲)

11. PERFUME(スンミン / ソロ楽曲)

12. Hug Me(アイエン / ソロ楽曲)

13. Limbo(リノ / ソロ楽曲)

14. BABY(バンチャン / ソロ楽曲)

15. MIC & BRUSH(ヒョンジン / ソロ楽曲)

16. 命(ミョン)(チャンビン / ソロ楽曲)

17. CIRCUS

18. TOPLINE(feat. Tiger JK)

19. S-Class

20. CHILL -Japanese ver.-

21. SLUMP -Japanese ver.-

22. SUPER BOARD

23. My Pace -Japanese ver.-

24. Question

25. Social Path(feat. LiSA)

26. MEGAVERSE

27. Hall of Fame

28. Astronaut

29. Star Lost

30. Fairytale

31. FAM

32. Haven

33. MIROH

DISC 2(完全生産限定盤)

・特典映像(内容は後日発表)