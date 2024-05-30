ビューソニックジャパンは、23.8型ゲーミングモニター「VX2428J-W-7」を2024年5月31日にドスパラ専売で新発売する。市場想定価格は24,970円。
「VX2428J-W-7」は、ホワイトカラー筐体のゲーミングモニター。最大180Hz（OC）のリフレッシュレートに対応し、応答速度MPRT0.5msを実現した。
また、AMD FreeSync Premium、VESA Adaptive Sync、VESA ClearMR テクノロジーのトリプル認証。映像入力端子にはHDMI端子を2系統、DisplayPort 端子を1系統搭載するほか、フリッカーフリー技術、ブルーライトフィルターなどの目に対する負担軽減を考慮したアイケアテクノロジーも搭載する。
解像度は1,920×1,080ドットのフルHD。本体サイズは542×417～547×207mm、重さは約3.8kg。最大輝度は250cd/平方メートル、視野角は水平垂直ともに178度、ノングレアのIPSパネルを採用する。チルトは-5～20度、スイベルは30度、ピボットは90度、高さ調節は130mm。100×100mmのVESAに対応する。