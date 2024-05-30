日本ハム・山﨑福也 (C)Kyodo News

◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は30日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

180,894票　山﨑福也（日本ハム）

100,486票　佐々木朗希（ロッテ）

83,642票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

197,319票　河野竜生（日本ハム）

110,629票　松本裕樹（ソフトバン）

99,199票　Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

285,860票　田中正義（日本ハム）

124,559票　則本昂大（楽天）

100,202票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

292,581票　田宮裕涼（日本ハム）

133,102票　森友哉（オリックス）

111,756票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

249,063票　A.マルティネス（日本ハム）

152,777票　山川穂高（ソフトバンク）

115,154票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

161,645票　上川畑大悟（日本ハム）

136,191票　外崎修汰（西武）

126,568票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

266,394票　郡司裕也（日本ハム）

136,171票　宗佑磨（オリックス）

112,848票　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

163,043票　紅林弘太郎（オリックス）

158,691票　源田壮亮（西武）

158,064票　水野達稀（日本ハム）

＜外野手＞

356,514票　万波中正（日本ハム）

300,357票　柳田悠岐（ソフトバンク）

263,933票　近藤健介（ソフトバンク）

192,664票　松本 剛（日本ハム）

176,218票　周東 佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

161,021票　中村剛也（西武）

117,884票　L.セデーニョ（オリックス）

112,578票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

127,567票　才木浩人（阪神）

64,142票　東克樹（DeNA）

56,630票　菅野智之（巨人）

＜中継ぎ投手＞

157,511票　岩崎優（阪神）

104,169票　西舘勇陽（巨人）

68,288票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

245,039票　Ｒ.マルティネス（中日）

85,919票　Ｊ.ゲラ（阪神）

78,150票　大勢（巨人）

＜捕手＞

169,500票　山本祐大（DeNA）

94,991票　中村悠平（ヤクルト）

94,242票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

256,464票　岡本和真（巨人）

109,753票　中田翔（中日）

101,163票　大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

183,629票　牧秀悟（DeNA）

164,195票　中野拓夢（阪神）

92,839票　吉川尚輝（巨人）

＜三塁手＞

270,403票　村上宗隆（ヤクルト）

111,437票　坂本勇人（巨人）

90,915票　宮﨑敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

133,348票　村松開人（中日）

130,604票　長岡秀樹（ヤクルト）

109,438票　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

289,407票　近本光司（阪神）

251,323票　細川成也（中日）

202,932票　筒香嘉智（DeNA）

159,613票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

154,156票　森下翔太（阪神）