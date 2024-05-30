◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は30日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
180,894票 山﨑福也（日本ハム）
100,486票 佐々木朗希（ロッテ）
83,642票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
197,319票 河野竜生（日本ハム）
110,629票 松本裕樹（ソフトバン）
99,199票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
285,860票 田中正義（日本ハム）
124,559票 則本昂大（楽天）
100,202票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
292,581票 田宮裕涼（日本ハム）
133,102票 森友哉（オリックス）
111,756票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
249,063票 A.マルティネス（日本ハム）
152,777票 山川穂高（ソフトバンク）
115,154票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
161,645票 上川畑大悟（日本ハム）
136,191票 外崎修汰（西武）
126,568票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
266,394票 郡司裕也（日本ハム）
136,171票 宗佑磨（オリックス）
112,848票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
163,043票 紅林弘太郎（オリックス）
158,691票 源田壮亮（西武）
158,064票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
356,514票 万波中正（日本ハム）
300,357票 柳田悠岐（ソフトバンク）
263,933票 近藤健介（ソフトバンク）
192,664票 松本 剛（日本ハム）
176,218票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
161,021票 中村剛也（西武）
117,884票 L.セデーニョ（オリックス）
112,578票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
127,567票 才木浩人（阪神）
64,142票 東克樹（DeNA）
56,630票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
157,511票 岩崎優（阪神）
104,169票 西舘勇陽（巨人）
68,288票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
245,039票 Ｒ.マルティネス（中日）
85,919票 Ｊ.ゲラ（阪神）
78,150票 大勢（巨人）
＜捕手＞
169,500票 山本祐大（DeNA）
94,991票 中村悠平（ヤクルト）
94,242票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
256,464票 岡本和真（巨人）
109,753票 中田翔（中日）
101,163票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
183,629票 牧秀悟（DeNA）
164,195票 中野拓夢（阪神）
92,839票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
270,403票 村上宗隆（ヤクルト）
111,437票 坂本勇人（巨人）
90,915票 宮﨑敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
133,348票 村松開人（中日）
130,604票 長岡秀樹（ヤクルト）
109,438票 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
289,407票 近本光司（阪神）
251,323票 細川成也（中日）
202,932票 筒香嘉智（DeNA）
159,613票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
154,156票 森下翔太（阪神）