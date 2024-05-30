渡辺航原作による「舞台『弱虫ペダル』Over the sweat and tears」の公演後に行われる「ペダステボーナスステージ」の登壇者とスケジュールが発表された。

舞台「弱虫ペダル」シリーズの最終公演として、8月31日から9月8日まで東京・シアターHで上演される「舞台『弱虫ペダル』Over the sweat and tears」。「ペダステボーナスステージ」には最新シリーズのキャストとスタッフに加え、馬場良馬や郷本直也、植田圭輔、鳥越裕貴、鈴木拡樹、宮崎秋人、村田充といった歴代キャストが出演する。MCは泉田塔一郎役であり新シリーズのレース演出協力を務める河原田巧也。詳しいゲストとスケジュールは、記事末のリストで確認を。

また同公演でパズルライダーを務めるメンバーも発表に。パズルライダー監督の伊藤玄紀、山口拳生、若林佑太が前作から続投されるとともに、一瀬悠と河野智平も久々に参加する。

「舞台『弱虫ペダル』Over the sweat and tears」

日程：2024年8月31日（土）～9月8日（日）

場所：東京都 シアターH

スタッフ

原作：渡辺航「弱虫ペダル」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

脚本・レース演出メソッド創作／監修：西田シャトナー

演出：鯨井康介

音楽：manzo

キャスト

総北高校

小野田坂道：島村龍乃介

今泉俊輔：砂川脩弥

鳴子章吉：北乃颯希

巻島裕介：山本涼介

金城真護：川崎優作

田所迅：滝川広大

箱根学園

福富寿一：高崎俊吾

荒北靖友：相澤莉多

東堂尽八：フクシノブキ

新開隼人：百成瑛、村上渉

泉田塔一郎：青柳塁斗

真波山岳：中島拓人

京都伏見高校

石垣光太郎：鐘ヶ江洸

御堂筋翔：新井將

広島呉南工業高校

待宮栄吉：元木聖也

井尾谷諒 ：熊沢学

パズルライダー

パズルライダー監督：伊藤玄紀

パズルライダー：山口拳生、若林佑太、一瀬悠、河野智平

「ペダステボーナスステージ」

MC：河原田巧也（泉田塔一郎役／レース演出協力）



日時：2024年8月31日（土）12:00公演

ゲスト：西田シャトナー（演出・脚本／新シリーズ脚本・レース演出メソッド創作）、manzo（音楽）



日時：2024年8月31日（土）17:30公演

ゲスト：馬場良馬（巻島裕介役）、郷本直也（金城真護役）



日時：2024年9月1日（日）12:00公演

ゲスト：植田圭輔（真波山岳役）、秋元龍太朗（黒田雪成役)



日時：2024年9月1日（日）17:30公演

ゲスト：鳥越裕貴（鳴子章吉役）、村田充（御堂筋翔役）



日時：2024年9月3日（火）13:00公演

ゲスト：富永勇也（葦木場拓斗役）、飯山裕太（新開悠人役）



日時：2024年9月4日（水）12:00公演

ゲスト：島村龍乃介（小野田坂道役）、砂川脩弥（今泉俊輔役）、北乃颯希（鳴子章吉役）、中島拓人（真波山岳役）



日時：2024年9月4日（水）17:30公演

ゲスト：猪野広樹（今泉俊輔役）、百瀬朔（鳴子章吉役）



日時：2024年9月5日（木）13:00公演

ゲスト：鈴木拡樹（荒北靖友役）、宮崎秋人（新開隼人役）



日時：2024年9月6日（金）12:00公演

ゲスト：鐘ヶ江洸（石垣光太郎役）、田口司（水田信行役）、新井將（御堂筋翔役）



日時：2024年9月6日（金）17:30公演

ゲスト：椎名鯛造（鏑木一差役）、原嶋元久（鏑木一差役）



日時：2024年9月7日（土）12:00公演

ゲスト：糠信泰州（小野田坂道役）、杉咲真広（真波山岳役）



日時：2024年9月7日（土）17:30公演

ゲスト：鯨井康介（手嶋純太役／新シリーズ演出）、八島諒（青八木一役）

※川崎優作と高崎俊吾の崎はたつさき、高ははじごだかが正式表記。

(c)渡辺航（秋田書店）2008／ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会