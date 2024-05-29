29日、6月から開幕するEURO2024に臨むポーランド代表が、トレーニングキャンプに参加するメンバーを発表した。
グループDでオランダ代表（6月16日）、オーストリア代表（同21日）、フランス代表（同25日）との対戦を迎えるポーランド代表。本大会前にはウクライナ代表（同7日）およびトルコ代表（同10日）との国際親善試合が予定されている。
チームを率いるミハウ・プロビエシュ監督は、本大会メンバーを登録する前のトレーニングキャンプに臨む33名を発表。ヴォイチェフ・シュチェスニー（ユヴェントス／イタリア）やDFヤクブ・キヴィオル（アーセナル／イングランド）、ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／スペイン）といった中心メンバーに加えて、ボローニャに所属する19歳のMFカチペル・ウルバンスキが初招集となった。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ヴォイチェフ・シュチェスニー（ユヴェントス／イタリア）
ウカシュ・スコルプスキ（ボローニャ／イタリア）
マルシン・ブルカ（ニース／フランス）
オリヴィエ・ジフ（プシュチャ・ニエポウォミツェ）
▼DF
ヤン・ベドナレク（サウサンプトン／イングランド）
バルトシュ・ベレシンスキ（エンポリ／イタリア）
パヴェル・ボフニェヴィチ（へーレーフェン／オランダ）
パヴェル・ダヴィドヴィッチ（ヴェローナ／イタリア）
ヤクブ・キヴィオル（アーセナル／イングランド）
ティモテウシュ・プハチ（FCカイザースラウテルン／ドイツ）
バルトシュ・サラモン（レフ・ポズナン）
セバスティアン・ヴァルキエヴィツ（エンポリ／イタリア）
▼MF
プジェミスワフ・フランコフスキ（RCランス／フランス）
カミル・グロシツキ（ポゴニ・シュチェチン）
ヤクブ・モデル（ブライトン／イングランド）
ヤクブ・ピョトロフスキ（PFCルドゴレツ・ラズグラド／ブルガリア）
タラス・ロマンチュク（ヤギエロニア・ビャウィストク）
バルトシュ・スリーシュ（アトランタ・ユナイテッドFC／アメリカ）
ダミアン・シマンスキ（AEKアテネ／ギリシャ）
セバスティアン・シマンスキ（フェネルバフチェ／トルコ）
ミハウ・スコラシュ（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
カチペル・ウルバンスキ（ボローニャ／イタリア）
ニコラ・ザレフスキ（ローマ／イタリア）
ピオトル・ジエリンスキ（ナポリ／イタリア）
▼FW
アダム・ブクサ（アンタルヤスポル／トルコ）
ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／スペイン）
アルカディウシュ・ミリク（ユヴェントス／イタリア）
クリシュトフ・ピョンテク（イスタンブールBBSK／トルコ）
カロル・シフィデルスキ（ヴェローナ／イタリア）