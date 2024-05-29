じゃのめ原作によるTVアニメ「黄昏アウトフォーカス」の放送開始日が7月4日に決定。併せて第2弾キービジュアルとPV、楽曲情報が公開された。
「黄昏アウトフォーカス」は映画部を舞台に男子高校生たちの青春と恋愛模様を描くBL。第2弾キービジュアルでは、土屋真央と大友寿が海の浅瀬を裸足で歩いている。オープニングテーマは山崎育三郎「クランクアップ」、エンディングテーマはAmber's「Unchain×Unchain」。PVではキャラクターボイスとともに、この2曲を聴くことができる。
TVアニメ「黄昏アウトフォーカス」
放送情報
TOKYO MX：2024年7月4日（木）より毎週木曜日23:30～
BSフジ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:30～
AT-X：2024年7月11日（木）より毎週木曜日20:30～
スタッフ
原作：じゃのめ 「黄昏アウトフォーカス」「残像スローモーション」「黄昏アウトフォーカスoverlap」「宵々モノローグ」（講談社「ハニーミルク」所載）
監督：渡部穏寛
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：菊地洋子
美術監督：山梨絵里
色彩設計：安住唯
撮影監督：越山麻彦
編集：小池祐樹
音響監督：矢野さとし
音響効果：奥田維城、牛黒希美
音響制作：Ai Addiction
音楽：宝野聡史、中野香梨
音楽制作：AQUA ARIS
アニメーション制作：スタジオディーン
キャスト
土屋真央役：松岡禎丞
大友寿役：内田雄馬
菊地原仁役：古川慎
市川義一役：中澤まさとも
稲葉礼役：江口拓也
吉乃詩音役：斉藤壮馬
加賀利ルナ：市川蒼
加賀利テル：柳晃平
本條雪孝：大塚剛央
千秋 実：佐藤元
土谷功緒：田所陽向
ルディ：内匠靖明
九条桐斗：伊東健人