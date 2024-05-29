じゃのめ原作によるTVアニメ「黄昏アウトフォーカス」の放送開始日が7月4日に決定。併せて第2弾キービジュアルとPV、楽曲情報が公開された。

「黄昏アウトフォーカス」は映画部を舞台に男子高校生たちの青春と恋愛模様を描くBL。第2弾キービジュアルでは、土屋真央と大友寿が海の浅瀬を裸足で歩いている。オープニングテーマは山崎育三郎「クランクアップ」、エンディングテーマはAmber's「Unchain×Unchain」。PVではキャラクターボイスとともに、この2曲を聴くことができる。

TVアニメ「黄昏アウトフォーカス」

放送情報

TOKYO MX：2024年7月4日（木）より毎週木曜日23:30～

BSフジ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:30～

AT-X：2024年7月11日（木）より毎週木曜日20:30～

スタッフ

原作：じゃのめ 「黄昏アウトフォーカス」「残像スローモーション」「黄昏アウトフォーカスoverlap」「宵々モノローグ」（講談社「ハニーミルク」所載）

監督：渡部穏寛

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：菊地洋子

美術監督：山梨絵里

色彩設計：安住唯

撮影監督：越山麻彦

編集：小池祐樹

音響監督：矢野さとし

音響効果：奥田維城、牛黒希美

音響制作：Ai Addiction

音楽：宝野聡史、中野香梨

音楽制作：AQUA ARIS

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

土屋真央役：松岡禎丞

大友寿役：内田雄馬

菊地原仁役：古川慎

市川義一役：中澤まさとも

稲葉礼役：江口拓也

吉乃詩音役：斉藤壮馬

加賀利ルナ：市川蒼

加賀利テル：柳晃平

本條雪孝：大塚剛央

千秋 実：佐藤元

土谷功緒：田所陽向

ルディ：内匠靖明

九条桐斗：伊東健人